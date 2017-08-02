PS遊戲嘉年華 完整活動大公開NOWnews今日新聞 (2017-08-02 09:52)
台灣索尼互動娛樂（SIET） 今日公開「PlayStation遊戲娛樂嘉年華」（8月18日至8月20日・華山文創園區西一/二館）完整展出遊戲清單以及舞台活動，除了追加多款最新與未上市的PS4遊戲之外，更公布許多令人驚喜的舞台活動和豪華嘉賓。
8月19日（六）於「西二館（舞台活動館）」率先登場的「槍彈辯駁Talk Show+迷你演唱會」活動嘉賓，除了日前發布的三位聲優「緒方恵美」、「大本眞基子」和「松風雅也」，性格派聲優「三木真一郎」也將來台與粉絲見面！此外，緊接著更追加一場PS4遊戲「DISSIDIA FINAL FANTASY NT」舞台活動。遊戲製作人「間一朗」將與知名聲優「朴璐美」、「石川英郎」、「森田成一」以及「福井裕佳梨」聯袂登台，星光閃閃的陣容帶來精彩的Talk Show，活動後更將特別舉辦限定簽名會！
而8月20日（日）的「格鬥舞台」，也確定將以PS4遊戲『MARVEL VS CAPCOM INFINITE』為主題，台灣玩家熟知的超級製作人 「小野義德」和 「綾野智章」即將登台，台灣的格鬥遊戲高手組隊PK展開刺激對決。
「西一館」的「PlayStation玩樂DNA」直播節目也有新消息公布，PS4遊戲『FORTUNE STREET DRAGON QUEST® & FINAL FANTASY 30th ANNIVERSARY』製作人「白石琢磨」將特別於8月19日（六）來到現場和玩家介紹此款新作的魅力；擔任節目嘉賓主持的新生代人氣男團「SpeXial」出席名單也同步公開！「偉晉」、「明杰」、「Teddy」、「EVAN」和「風田」都將出席跟所有觀眾一起挑戰各種不同類型的遊戲，帶給所有玩家一個充滿歡笑與回憶的夏日遊戲嘉年華。
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