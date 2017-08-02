（中央社東京1日綜合外電報導）虛擬貨幣「比特幣」最早將於1日晚上分裂，除比特幣以外，預計還將誕生被稱為Bitcoin Cash（BCC）的新型虛擬貨幣。多家交易所1日先後停辦存取業務。



共同社報導，此舉是為防止分裂時引發違法行為及市場混亂。



此次分裂騷動是由於各企業圍繞提高系統處理能力產生分歧，中國團隊計劃建立一套新系統。管理者的缺乏也是導致此次分歧產生的原因之一，反映出虛擬貨幣正式普及所面臨的課題。



運營日本國內最大交易所的bitFlyer於1日暫停比特幣取款業務。Fisco虛擬貨幣交易所和BITPoint Japan也於同日停止存取業務。bitbank和BTC box於7月31日就暫停比特幣的存取業務。



新的虛擬貨幣將根據分裂前的比特幣交易記錄派生出與比特幣等量的BCC。大多交易所都計畫給比特幣持有者等量的BCC。



每持有1枚比特幣即可獲得1BCC。分裂時的兩貨幣總價值理論上與分裂前的比特幣等價，分裂後的價值則將由各自市場決定。



比特幣是虛擬貨幣的代表。使用名為區塊鏈的先進技術，於2008、2009年前後誕生。1060802