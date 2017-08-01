（中央社台北1日電）第10600182期今彩539開獎，中獎號碼21、13、17、11、16。派彩結果，頭獎槓龜。



貳獎 142注中獎，每注可得2萬元；參獎4777注中獎，每注可得300元。



3星彩中獎號碼341，正彩21注中獎，每注可得1萬2500元。



4星彩中獎號碼3272 ，正彩11注中獎，每注可得12萬5000元。



實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060801