今彩539 頭獎槓龜中央社 (2017-08-01 22:04)
（中央社台北1日電）第10600182期今彩539開獎，中獎號碼21、13、17、11、16。派彩結果，頭獎槓龜。
貳獎 142注中獎，每注可得2萬元；參獎4777注中獎，每注可得300元。
3星彩中獎號碼341，正彩21注中獎，每注可得1萬2500元。
4星彩中獎號碼3272 ，正彩11注中獎，每注可得12萬5000元。
實際中獎獎號及派彩內容，以台彩公司公布為準。1060801
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