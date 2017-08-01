（中央社記者蔡怡杼台北 1日電）金管會宣布，開放投信事業可申請轉投資子公司設立私募股權基金，不僅有助投信業務擴大，擴大資產管理規模，還可引導國內豐沛的資金進入實體經濟，預計8月3日開放上路。



金融監督管理委員會證期局副局長張振山今天表示，將開放投信事業可申請核准轉投資子公司設立私募股權基金，即透過轉投資子公司擔任私募股權基金（PE Fund）的普通合夥人（GP）模式設立私募股權基金，以及可受託管理PE Fund，並引介專業投資機構參與投資及提供相關服務，預計8月3日生效。



張振山指出，開放後，不僅投信事業業務範圍擴大、可增加資產管理規模，並可引導國內機構投資者的資金投入國內實體產業，如公共建設、綠能、長照等國內基礎建設與新創產業，協助實體經濟發展。



證期局投信投顧組組長陳麗玲表示，本次開放投信事業經申請核准後，可從事私募股權基金相關業務，且未限制私募股權基金的投資目的以及投資範圍。



陳麗玲預估，8月3日開放生效有將有國泰、摩根兩家投信事業提出申請，其中，摩根投信將以轉投資設立前瞻基礎建設的私募股權基金，且兩檔私募股權基金規模都有新台幣100億元以上。



根據規定，投信事業轉投資上限為淨值的40%，而保險業資金投資對象只限文創、創投，國內豐沛的保險資金是否能當金主，參與投信事業的私募股權基金？張振山回應，創投（VC）屬於私募股權基金的一種，都是有限合夥的投資方式。1060801