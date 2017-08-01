















面臨少子化的問題，加上科技的進步，未來很多工作都可能會被機器人取代。為了因應這趨勢，新北市的職訓機構，特別免費開設了跟智慧生活、機械產業相關的課程，從自動化機器人到3D列印技術等等，吸引了不少打算轉業或求職的民眾，希望提升自己的市場競爭力。從做杯珍珠奶茶、雞蛋糕，到工業廠房中，專門取放物件，焊接，包裝等等，機械手臂的運用，越來越廣泛。科技進步，加上台灣邁向少子化，面對人力短缺， 從製造業到服務業，對機器人的需求，也日益增加。為了因應這樣的趨勢，新北市五股職訓中心，特別免費開設了與智慧生活、智慧機械產業相關的課程。==五股職業訓練場場長 丁安強==這裡面我們要學到很多東西譬如電路控制還有機械整合我們希望他學完之後就能夠利用它來操控機械人手臂還有一些智慧機器人由於3D列印，是製造業數位化的關鍵技術之一，職訓中心也順應這股潮流，開設3D列印與創意設計課程，來培育這方面的人才。32歲的學員陳知緯，是一個孩子的爸，他原本就讀工程管理科系，大學畢業後，因為興趣，開始從事多媒體動畫相關工作，最後到玩具公司擔任3D美術設計，月薪三、四萬塊，但後來，他毅然決定離開穩定的工作崗位，報名3D列印職訓班。==職訓班學員 陳知緯==我那時候考慮很久我想說到底是應該藉由工作來去把我的興趣輔助還是我先離開一段時間先將興趣的基礎打到可以拿出去工作的階段還好我家人還算滿支持我的3D列印技術，讓原本只存在腦海中的概念，經由3D列表機做快速打樣成型。手上的模型，就是就是陳知緯一手打造的，從繪圖設計到列印，全都自己來。==職訓班學員 陳知緯==像這地方進去之後我又對對電子零件有興趣我也可以把這做結合未來我做的東西會不會動也有可能我希望說打好這基礎我就可以往外延伸比陳知緯早一步來的，是25歲的林修賢，透過職訓班，找到人生第一份工作，現在在科技公司，擔任3D印表機工程師。==職訓班前學員 林修賢==很多朋友聽到3D列印就會想說可能可不可以去學學看或做做看剛好做這個現在越來越普遍相對的人一定會比較缺3D列印被稱為"第三次工業革命"的關鍵，除了能幫企業減少生產成本，還能縮短製造時程，同樣的，用機械手臂代替人工勞力，未來也可能變成常態，學員們嗅到商機，看到市場需求，投入政府提供的相關訓練課程，無非都是希望，讓自己在未來的就業市場，更有競爭力!記者 涂恩晨 鍾建剛 採訪報導