機器手臂.3D列印 台灣職訓升級突圍公視 (2017-08-01 00:00)
面臨少子化的問題，加上科技的進步，未來很多工作都可能會被機器人取代。為了因應這趨勢，新北市的職訓機構，特別免費開設了跟智慧生活、機械產業相關的課程，從自動化機器人到3D列印技術等等，吸引了不少打算轉業或求職的民眾，希望提升自己的市場競爭力。
從做杯珍珠奶茶、雞蛋糕，到工業廠房中，專門取放物件，焊接，包裝等等，機械手臂的運用，越來越廣泛。
科技進步，加上台灣邁向少子化，面對人力短缺， 從製造業到服務業，對機器人的需求，也日益增加。為了因應這樣的趨勢，新北市五股職訓中心，特別免費開設了與智慧生活、智慧機械產業相關的課程。
==五股職業訓練場場長 丁安強==
這裡面我們要學到很多東西
譬如電路控制還有機械整合
我們希望他學完之後就能夠利用它
來操控機械人手臂
還有一些智慧機器人
由於3D列印，是製造業數位化的關鍵技術之一，職訓中心也順應這股潮流，開設3D列印與創意設計課程，來培育這方面的人才。
32歲的學員陳知緯，是一個孩子的爸，他原本就讀工程管理科系，大學畢業後，因為興趣，開始從事多媒體動畫相關工作，最後到玩具公司擔任3D美術設計，月薪三、四萬塊，但後來，他毅然決定離開穩定的工作崗位，報名3D列印職訓班。
==職訓班學員 陳知緯==
我那時候考慮很久
我想說到底是應該藉由工作
來去把我的興趣輔助
還是我先離開一段時間
先將興趣的基礎
打到可以拿出去工作的階段
還好我家人還算滿支持我的
3D列印技術，讓原本只存在腦海中的概念，經由3D列表機做快速打樣成型。手上的模型，就是就是陳知緯一手打造的，從繪圖設計到列印，全都自己來。
==職訓班學員 陳知緯==
像這地方進去之後
我又對對電子零件有興趣
我也可以把這做結合
未來我做的東西會不會動
也有可能
我希望說打好這基礎
我就可以往外延伸
比陳知緯早一步來的，是25歲的林修賢，透過職訓班，找到人生第一份工作，現在在科技公司，擔任3D印表機工程師。
==職訓班前學員 林修賢==
很多朋友聽到3D列印就會想說
可能可不可以去學學看或做做看
剛好做這個現在越來越普遍
相對的人一定會比較缺
3D列印被稱為"第三次工業革命"的關鍵，除了能幫企業減少生產成本，還能縮短製造時程，同樣的，用機械手臂代替人工勞力，未來也可能變成常態，學員們嗅到商機，看到市場需求，投入政府提供的相關訓練課程，無非都是希望，讓自己在未來的就業市場，更有競爭力!
記者 涂恩晨 鍾建剛 採訪報導
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