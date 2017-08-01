















根據農委報告到31號下午5點半為止，全台農損以宜蘭縣最嚴重，而受損最嚴重的作物是香蕉，將近700公頃。放眼望去，香蕉樹倒成一片，讓來巡視的蕉農、心在淌血。==花蓮壽豐鄉蕉農==（這個有辦法收成嗎)沒有辦法了這個才包 前幾天才包的啊這裡是位在花蓮、壽豐鄉的香蕉園，因為尼莎、海棠颱風接連過境台灣，造成轄區內，有2/3的香蕉樹全部倒伏，影響一個月之後的採收。==花蓮壽豐鄉農會總幹事 曾淑懿==全部倒伏 剩沒幾棵啊就沒有了啊 沒有半棵啊而同樣受颱風影響，雲林、西螺也因為豪雨侵襲，加上地勢低窪，又靠近大排，結果周圍菜園、水稻田都變成汪洋，抽水機抽了好幾個小時，農作物都還在泡水。==雲林西螺農民==從早上六點抽到現在都抽不完啦最主要是旁邊的溝水滿出來颱風接連侵襲，帶來嚴重的農業損失。根據農委會截至下午5點的最新統計，全台農業損失，超過2億3800萬元，以宜蘭縣，災情最嚴重佔了50%，而香蕉受損金額跟面積最高，將近700公頃，而青蔥也損害超過兩千萬元。==農委會主委 林聰賢==除了天然災害的現金救助最重要的是要幫忙農民減少這個災後復耕的損失對於相關的資材後面的這個準備我們都持續來給予協助農委會已經公告宜蘭縣為天然災害、現金救助與低利貸款地區，上午前來視察的主委、林聰賢承諾，農損會從寬從優處理，未來也將針對生產專區，提供儲運和洗選設備，好讓搶收回來的農產品，確保品質上市。記者 綜合報導