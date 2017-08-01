雙颱全國農損 宜蘭縣最嚴重.香蕉最慘公視 (2017-08-01 00:00)
根據農委報告到31號下午5點半為止，全台農損以宜蘭縣最嚴重，而受損最嚴重的作物是香蕉，將近700公頃。
放眼望去，香蕉樹倒成一片，讓來巡視的蕉農、心在淌血。
==花蓮壽豐鄉蕉農==
（這個有辦法收成嗎)
沒有辦法了
這個才包 前幾天才包的啊
這裡是位在花蓮、壽豐鄉的香蕉園，因為尼莎、海棠颱風接連過境台灣，造成轄區內，有2/3的香蕉樹全部倒伏，影響一個月之後的採收。
==花蓮壽豐鄉農會總幹事 曾淑懿==
全部倒伏 剩沒幾棵啊
就沒有了啊 沒有半棵啊
而同樣受颱風影響，雲林、西螺也因為豪雨侵襲，加上地勢低窪，又靠近大排，結果周圍菜園、水稻田都變成汪洋，抽水機抽了好幾個小時，農作物都還在泡水。
==雲林西螺農民==
從早上六點抽到現在
都抽不完啦
最主要是旁邊的溝水滿出來
颱風接連侵襲，帶來嚴重的農業損失。根據農委會截至下午5點的最新統計，全台農業損失，超過2億3800萬元，以宜蘭縣，災情最嚴重佔了50%，而香蕉受損金額跟面積最高，將近700公頃，而青蔥也損害超過兩千萬元。
==農委會主委 林聰賢==
除了天然災害的現金救助
最重要的是要幫忙農民
減少這個災後復耕的損失
對於相關的資材
後面的這個準備
我們都持續來給予協助
農委會已經公告宜蘭縣為天然災害、現金救助與低利貸款地區，上午前來視察的主委、林聰賢承諾，農損會從寬從優處理，未來也將針對生產專區，提供儲運和洗選設備，好讓搶收回來的農產品，確保品質上市。
記者 綜合報導
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 日式量販 自然柚色5尺實木雙人床架(不含床墊)
- Homelike 麗緻6尺獨立筒掀床組-雙人加大掀床(四色可選)
- 代理 Hot Toys MMS315 美國隊長2：酷寒戰士 尼克 佛瑞
- 法國Jumendi-時尚緹花 嚴選台灣精製雙人羽絲絨被(含2枕)
- TRUSSARDI 灰/藍色LOGO連帽拉鍊外套
- 【亞培】心美力 3號High Q Plus(1700gx6罐)+(贈品)亞培 木
- 【原廠正版】 途訊 K068 紅黑二代無線藍芽喇叭行動KTV麥克
- TRUSSARDI-JEANS 水藍色V領針織上衣
- 【Panasonic 國際牌 】481公升雙門(璀璨金) NR-C488TV-H
- AKRACING超跑賽車椅旗艦款-GT99 Ranger-綠
摩拜單車擬9月進入倫敦 首批投放750輛自行車【北京新浪網】
內地首個宮頸癌疫苗上市 葛蘭素史克搶先默沙東一步【北京新浪網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》