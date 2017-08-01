這次兩個颱風對國內農業造成嚴重損失，農損金額達到2億4千多萬元，其中文旦柚受損情況排名第四，花蓮鶴岡地區的文旦柚也有落果，但農會表示不算嚴重，應該不至於影響今年價格。



來到花蓮瑞穗鄉的鶴岡文旦產區，隨地可見掉落在地上的文旦柚，柚農一邊撿拾落果，一邊清查損失，大家都沒想到颱風並不是從花蓮登陸，但強風還吹落不少文旦柚。



==花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦農民==

像我們這邊的果園

有多少掉落一些落果

因為這次我們這邊是吹南風

相當的嚴重 好像吹了三個多小時

然後將近這邊有掉一成多



而根據瑞穗鄉農會的統計，目前鶴岡地區的文旦柚種植面積共有800多公頃，受到這颱風影響落果情況只佔總面積的3%，還在樹上的文旦柚也並沒有水傷賣相不錯，民眾不用擔心會影響今年價格。



==花蓮瑞穗鄉農會總幹事 黃聖皇==

整體而言 文旦柚來講的話

落果的情形雖然有 但是並不嚴重

那平均而言大概在3%到5%之間

所以不至於會影響到

今年文旦柚價格



但根據農委會截至中午的最新統計，全台文旦柚受損面積達251公頃，農損金額超過1400萬，是這次颱風受災作物的第四名，其中宜蘭、基隆、台南等地均有不少損失，花蓮縣受損作物還是以香蕉最為嚴重。



記者 溫嘉楷 花蓮報導