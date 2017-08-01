















高雄石化氣爆發生滿三年了，高雄市府上午舉行記者會，強調對於燒燙傷者的持續照顧，不會間斷，也已經通過既有管線自治條例，最終要促使所有石化管線，遷離高雄市區，永保城市安全租車業聚集的凱旋路，在三年前高雄氣爆發生時，成了重災區，如今道路完成重建，受損的房屋也拉皮整建，生意逐漸回流，不過，同樣在凱旋路，經營五金行20多年的歐先生，屋損重建，直到一年半前恢復營業，他說業績只剩一半。==五金行業者 歐先生==人潮沒有回流之前的顧客都走掉了差不多(影響)五六成以上三年前，7月31號深夜到隔日清晨，高雄發生嚴重石化氣爆意外，造成32人死亡、277人受傷，燒燙傷者仍持續復健，高雄市長陳菊表示，後續照顧不會間斷，45億多元的愛心捐款，尚餘8400多萬，持續使用在重建工作。==高雄市長 陳菊==燒燙傷者一次又一次手術她們的痛苦都還在進行中怎樣給他們最好的一個未來復健這部分都是我們工作的重點陳菊也強調，基於高雄整體城市安全，訂定「高雄市既有工業管線自治條例」，促使14家石化管線業者總公司南遷，而最終目標是要所有的石化管線，遷離高雄市區，讓高雄市更加安全。記者 李淑蘭 許政俊 高雄報導