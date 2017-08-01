氣爆滿3年 高市:促石化管線遷離市區公視 (2017-08-01 00:00)
高雄石化氣爆發生滿三年了，高雄市府上午舉行記者會，強調對於燒燙傷者的持續照顧，不會間斷，也已經通過既有管線自治條例，最終要促使所有石化管線，遷離高雄市區，永保城市安全
租車業聚集的凱旋路，在三年前高雄氣爆發生時，成了重災區，如今道路完成重建，受損的房屋也拉皮整建，生意逐漸回流，不過，同樣在凱旋路，經營五金行20多年的歐先生，屋損重建，直到一年半前恢復營業，他說業績只剩一半。
==五金行業者 歐先生==
人潮沒有回流
之前的顧客都走掉了
差不多(影響)五六成以上
三年前，7月31號深夜到隔日清晨，高雄發生嚴重石化氣爆意外，造成32人死亡、277人受傷，燒燙傷者仍持續復健，高雄市長陳菊表示，後續照顧不會間斷，45億多元的愛心捐款，尚餘8400多萬，持續使用在重建工作。
==高雄市長 陳菊==
燒燙傷者一次又一次手術
她們的痛苦都還在進行中
怎樣給他們
最好的一個未來復健
這部分都是我們工作的重點
陳菊也強調，基於高雄整體城市安全，訂定「高雄市既有工業管線自治條例」，促使14家石化管線業者總公司南遷，而最終目標是要所有的石化管線，遷離高雄市區，讓高雄市更加安全。
記者 李淑蘭 許政俊 高雄報導
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