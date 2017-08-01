獎勵企業總部設台中 中市減免房租稅金公視 (2017-08-01 00:00)
為了吸引企業，將企業的營運總部遷到台中，台中市府通過草案，希望企業可將台中設廠企業，把總部設回台中，獎勵辦法包括減免企業的房地租金、房地稅金等等，希望帶動相關產業和就業機會。
新廠房一棟棟接著蓋，中科園區不少廠區進駐，不過不少都還是將營運總部設在外縣市，台中市府打算向企業招手，目前已經通過草案，希望企業營運總部在外縣市的，可以遷回台中。
==台中市經發局長 呂曜志==
台中整個城市發展的
配套措施已經慢慢成熟
所以我們現在 當務之急
就是希望有更多國際營運的
這些相關的 配套的服務業能夠
多多耕耘台中
所以我們著眼的是
間接的產業關聯效應
市府第一波鎖定６２間，生產在台中，不過總部卻在外縣市的企業，提供誘因給企業，除了減免房地租金和稅金，如果使用在地勞工也有補助，一年最高可獲三百四十萬元補助。而對市府來說，除了可以增加稅收，帶動的就業機會，和相關金融服務業，也可帶動發展，企業說期待很高
==聲音來源 台灣工具機及零組件公會秘書長 黃建中==
公司設的總部 在北部的話
都是作業上面來講
北部當初 可能比較方便的
北部的優勢應該 逐漸降低了
一樣要再設個總部來講的話
同樣的面積要在台中
成本應該相對會
低的非常非常非常多
企業主說，台中對於精密機械，航太和工具機等已經有發展基礎，如果增加誘因，對營運環境是很大改善，也希望可以真正落實，配套可更周全
記者林健生 賴世杰 台中報導
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