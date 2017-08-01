















為了吸引企業，將企業的營運總部遷到台中，台中市府通過草案，希望企業可將台中設廠企業，把總部設回台中，獎勵辦法包括減免企業的房地租金、房地稅金等等，希望帶動相關產業和就業機會。新廠房一棟棟接著蓋，中科園區不少廠區進駐，不過不少都還是將營運總部設在外縣市，台中市府打算向企業招手，目前已經通過草案，希望企業營運總部在外縣市的，可以遷回台中。==台中市經發局長 呂曜志==台中整個城市發展的配套措施已經慢慢成熟所以我們現在 當務之急就是希望有更多國際營運的這些相關的 配套的服務業能夠多多耕耘台中所以我們著眼的是間接的產業關聯效應市府第一波鎖定６２間，生產在台中，不過總部卻在外縣市的企業，提供誘因給企業，除了減免房地租金和稅金，如果使用在地勞工也有補助，一年最高可獲三百四十萬元補助。而對市府來說，除了可以增加稅收，帶動的就業機會，和相關金融服務業，也可帶動發展，企業說期待很高==聲音來源 台灣工具機及零組件公會秘書長 黃建中==公司設的總部 在北部的話都是作業上面來講北部當初 可能比較方便的北部的優勢應該 逐漸降低了一樣要再設個總部來講的話同樣的面積要在台中成本應該相對會低的非常非常非常多企業主說，台中對於精密機械，航太和工具機等已經有發展基礎，如果增加誘因，對營運環境是很大改善，也希望可以真正落實，配套可更周全記者林健生 賴世杰 台中報導