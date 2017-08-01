國際天然氣漲價 20公斤桶裝估大漲68元公視 (2017-08-01 00:00)
由於最近油價上漲，中油預估8月桶裝瓦斯價格，每公斤調漲新台幣三塊四，小吃攤如果每個月用15桶，就將多支出1020元。
國際油價上調，沙烏地阿拉伯國家石油公司新合約價格也大幅調漲。中油公司估算，8月家用桶裝瓦斯價格，以20公斤家用桶裝瓦斯估算，每桶大約調漲68元，如果家庭平均每個月用2桶，大約多支出136元，小吃店每個月平均用15桶，大約多支出1020元。中油公司將在今天下午四點公布。
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