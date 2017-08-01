















最新消息，台北地檢署，偵辦永豐金超貸案，前董事長何壽川，在6月18號被收押禁見，昨天深夜，北檢又發動第三波調查，搜索永豐餘投資公司等五處，並約談永豐餘13名相關人士，到案說明。畫面上可以看到，昨天晚間十一點左右，何壽川的女兒和兒子--何奕佳和何奕達，先後被移送北檢複訊，針對永豐金超貸給三寶建設一案，接受調查，經過漏夜偵訊之後，今天凌晨兩人已經被請回。而稍早，何奕佳的丈夫、元太科總經理李政昊，訊後也被請回。另外，永豐餘-法務主管---詹舜翔，則是以兩百萬元交保，全案擴大偵辦中