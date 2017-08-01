















屏東枋寮這次颱風災情嚴重，陸軍化學部隊今天協助當地進行消毒，不過枋寮地區仍有大雨，下午消毒工作能否持續，還要評估。海棠颱風已經遠離，不過屏東縣枋寮鄉天時、地利、人和三個村，在這次颱風受災嚴重，不少街道和民眾住家被泡在水裡，很多住家一樓的家具嚴重毀損，只能全部丟棄，花錢再買新的。==民眾==淹到大腿這邊 所以都泡到壞掉了（剩多少東西 什麼東西壞掉)現在差不多都清完了剩下這些家具而已（這樣損失多少)隨便算都要10萬沿著街道可以看到民眾忙著清理家園，而縣府環保局也與國軍合作協助民眾，陸軍出動重型消毒車沿著馬路緩慢前進，針對兩側的水溝逐一噴灑消毒藥劑，化學兵則以徒步方式，在較小的巷道進行消毒。==陸軍8軍團39化學兵群指揮官 呂木成==天時 地利 人和這三個村也是目前比較嚴重的區域那今天剛好配合他們在整個垃圾清運完之後我們配合做環境的消毒今天來的兵力大概有50個人18台背部式消毒器機1部的重型消毒器39化兵群指揮官表示，原本預計三個村的消毒工作在今天下午三點前完成，不過枋寮地區仍有間歇大雨，將會評估下午仍否繼續消毒作業，若確定需中斷消毒，將擇期再進行。邱植培 彭煥群 SNG小組 屏東報導