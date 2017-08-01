枋寮鄉淹水災情嚴重 國軍化學兵協助消毒公視 (2017-08-01 00:00)
屏東枋寮這次颱風災情嚴重，陸軍化學部隊今天協助當地進行消毒，不過枋寮地區仍有大雨，下午消毒工作能否持續，還要評估。
海棠颱風已經遠離，不過屏東縣枋寮鄉天時、地利、人和三個村，在這次颱風受災嚴重，不少街道和民眾住家被泡在水裡，很多住家一樓的家具嚴重毀損，只能全部丟棄，花錢再買新的。
==民眾==
淹到大腿這邊 所以都泡到壞掉了
（剩多少東西 什麼東西壞掉)
現在差不多都清完了
剩下這些家具而已
（這樣損失多少)
隨便算都要10萬
沿著街道可以看到民眾忙著清理家園，而縣府環保局也與國軍合作協助民眾，陸軍出動重型消毒車沿著馬路緩慢前進，針對兩側的水溝逐一噴灑消毒藥劑，化學兵則以徒步方式，在較小的巷道進行消毒。
==陸軍8軍團39化學兵群指揮官 呂木成==
天時 地利 人和這三個村
也是目前比較嚴重的區域
那今天剛好配合他們
在整個垃圾清運完之後
我們配合做環境的消毒
今天來的兵力大概有50個人
18台背部式消毒器機
1部的重型消毒器
39化兵群指揮官表示，原本預計三個村的消毒工作在今天下午三點前完成，不過枋寮地區仍有間歇大雨，將會評估下午仍否繼續消毒作業，若確定需中斷消毒，將擇期再進行。
邱植培 彭煥群 SNG小組 屏東報導
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