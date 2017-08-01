華醫全校動員清校園 水淹災損估逾5百萬公視 (2017-08-01 00:00)
這次海棠颱風造成台南很多地方淹水，中華醫事科技大學也因為三爺溪暴漲，整個校園都積水。今天上午，趁著雨勢變小，師生總動員，做火整理校園。
海棠來襲，31號清晨開始的暴雨襲擊台南，流經仁德的三爺溪更溪水暴漲，附近的滯洪池吸收不了，因此漫進中華醫事科技大學，整個校園汪洋一片；趁著颱風遠離，雨勢漸歇，上午，華醫全校師生總動員，開始整理校園。
==中華醫事科技大學職員==
因為這是我們給學生學習的校園
那我們教職員都很樂意來恢復
事實上在大家努力下
校園已經恢復差不多了
==水閘門==
（原本是架到手的高度） 對
原本架到這裡
校方強調，這次雖沒有2009年的88風災那麼嚴重，但也是近幾年來，最嚴重的災情，除了校園淹水，水勢更漫進地下室，校方推測，除了三爺溪暴漲，鄰近校園的滯洪池防洪標準不夠 ，也是原因之一，也才會當暴雨襲擊，淹進校園裡面，校方有上了水閘門，損失依舊在500萬元以上。
===中華醫事科技大學校長 曾信超===
因為外面水還是太高 滲水進來
整個學生活動的生活區域被淹水
損失應該初步估計超過500萬
颱風遠離，雨勢忽大忽小，整理不易，華醫還是希望趕快將校園整理乾淨，而教育部統計，截至昨天傍晚，全國有356所學校受影響災損總金額超過3500多萬。
記者 溫正衡 台南報導
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