















這次海棠颱風造成台南很多地方淹水，中華醫事科技大學也因為三爺溪暴漲，整個校園都積水。今天上午，趁著雨勢變小，師生總動員，做火整理校園。海棠來襲，31號清晨開始的暴雨襲擊台南，流經仁德的三爺溪更溪水暴漲，附近的滯洪池吸收不了，因此漫進中華醫事科技大學，整個校園汪洋一片；趁著颱風遠離，雨勢漸歇，上午，華醫全校師生總動員，開始整理校園。==中華醫事科技大學職員==因為這是我們給學生學習的校園那我們教職員都很樂意來恢復事實上在大家努力下校園已經恢復差不多了==水閘門==（原本是架到手的高度） 對原本架到這裡校方強調，這次雖沒有2009年的88風災那麼嚴重，但也是近幾年來，最嚴重的災情，除了校園淹水，水勢更漫進地下室，校方推測，除了三爺溪暴漲，鄰近校園的滯洪池防洪標準不夠 ，也是原因之一，也才會當暴雨襲擊，淹進校園裡面，校方有上了水閘門，損失依舊在500萬元以上。===中華醫事科技大學校長 曾信超===因為外面水還是太高 滲水進來整個學生活動的生活區域被淹水損失應該初步估計超過500萬颱風遠離，雨勢忽大忽小，整理不易，華醫還是希望趕快將校園整理乾淨，而教育部統計，截至昨天傍晚，全國有356所學校受影響災損總金額超過3500多萬。記者 溫正衡 台南報導