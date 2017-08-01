全台農損2.8億 文旦受災271公頃排第4公視 (2017-08-01 00:00)
兩個颱風對國內農業損失金額達到2億8千多萬，文旦柚受損情況排名第四，花蓮鶴岡地區的文旦柚也有落果，但農會表示不算嚴重，應該麥影響今年價格。
來到花蓮瑞穗鄉的鶴岡文旦產區，隨地可見掉落在地上的文旦柚，柚農一邊撿拾落果，一邊清查損失，大家都沒想到颱風並不是從花蓮登陸，但強風還吹落不少文旦柚。
==花蓮瑞穗鄉鶴岡文旦農民==
像我們這邊的果園
有多少掉落一些落果
因為這次我們這邊是吹南風
相當的嚴重 好像吹了三個多小時
然後將近這邊有掉一成多
而根據瑞穗鄉農會的統計，目前鶴岡地區的文旦柚種植面積共有800多公頃，受到這颱風影響落果情況只佔總面積的3%，還在樹上的文旦柚也並沒有水傷賣相不錯，民眾不用擔心會影響今年價格。
==花蓮瑞穗鄉農會總幹事 黃聖皇==
整體而言 文旦柚來講的話
落果的情形雖然有 但是並不嚴重
那平均而言大概在3%到5%之間
所以不至於會影響到
今年文旦柚價格
根據農委會的最新統計，全台農損金額已經達到2億8千多萬元，宜蘭縣佔了43%，屏東縣第二佔27%，受損最嚴重的是香蕉，受害面積949公頃，金額超過五千萬元，另外青蔥、番石榴、文旦柚，也都受損嚴重，損失都破千萬元。
記者 溫嘉楷 花蓮報導
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