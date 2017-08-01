海棠颱風造成台南市部分地區淹水嚴重，中華醫事科技大學也因為三爺溪暴漲，校園變成汪洋一片。趁著上午雨勢變小，師生總動員整理校園。總計全台共有356間學校受損



海棠颱風帶來暴雨襲擊台南，流經仁德的三爺溪溪水暴漲，附近的滯洪池吸收不了，淹進中華醫事科技大學，整個校園成了汪洋一片；水退了之後，校園滿地泥濘，趁著上午雨勢漸歇，全校師生總動員清理。



==中華醫事科技大學職員==

因為這是我們給學生學習的校園

那我們教職員都很樂意來恢復

事實上在大家努力下

校園已經恢復差不多了



（原本是架到手的高度)

對 原本架到這裡



大淹水讓學校損失數百萬元，校方認為會這麼嚴重，除了三爺溪暴漲，更懷疑校園附近的滯洪池，防洪設計標準不夠 。



==中華醫事科技大學校長 曾信超==

因為外面水還是太高 滲水進來

那整個學生活動的

生活區域被淹水

損失應該初步估計超過500萬



屏東的學校也深受淹水所苦，今天是羌園國小的返校日，但雙颱肆虐後，校園大淹水，課桌椅也全泡在水裡，校方緊急取消返校活動，改由老師幫忙整理校園環境。而根據教育部統計，各級學校災損情況、以台北市、宜蘭縣、新北市，及屏東縣最為嚴重，全台共計有356所學校受損，災損金額初估約3500萬元 。



記者 綜合報導