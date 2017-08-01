海棠挾驟雨 台南華醫科大校園淹水公視 (2017-08-01 00:00)
海棠颱風造成台南市部分地區淹水嚴重，中華醫事科技大學也因為三爺溪暴漲，校園變成汪洋一片。趁著上午雨勢變小，師生總動員整理校園。總計全台共有356間學校受損
海棠颱風帶來暴雨襲擊台南，流經仁德的三爺溪溪水暴漲，附近的滯洪池吸收不了，淹進中華醫事科技大學，整個校園成了汪洋一片；水退了之後，校園滿地泥濘，趁著上午雨勢漸歇，全校師生總動員清理。
==中華醫事科技大學職員==
因為這是我們給學生學習的校園
那我們教職員都很樂意來恢復
事實上在大家努力下
校園已經恢復差不多了
（原本是架到手的高度)
對 原本架到這裡
大淹水讓學校損失數百萬元，校方認為會這麼嚴重，除了三爺溪暴漲，更懷疑校園附近的滯洪池，防洪設計標準不夠 。
==中華醫事科技大學校長 曾信超==
因為外面水還是太高 滲水進來
那整個學生活動的
生活區域被淹水
損失應該初步估計超過500萬
屏東的學校也深受淹水所苦，今天是羌園國小的返校日，但雙颱肆虐後，校園大淹水，課桌椅也全泡在水裡，校方緊急取消返校活動，改由老師幫忙整理校園環境。而根據教育部統計，各級學校災損情況、以台北市、宜蘭縣、新北市，及屏東縣最為嚴重，全台共計有356所學校受損，災損金額初估約3500萬元 。
記者 綜合報導
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