行政院要求公家機關，關冷氣不過統計顯示，公部門用電只佔1.71%，是否效果？仍有待觀察。而環保團體指出，一座電塔倒塌，就造成供電吃緊，凸顯出電力系統設計，實在脆弱。



台電大樓的電梯前，排滿了等候的員工，因為節電措施，原本27層高的大樓裡有11部電梯，現在只開放5部，想要上樓平均得多等上5分鐘，尼莎颱風襲台造成和平電廠電塔倒塌，台電瞬間減少130萬瓩供電能量，大約是4%備轉容量率，台電預估本周四、周五最高用電量將突破 3600 萬瓩，恐怕將亮出今年首次的限電警戒紅燈。



==台電電力調度處副調度監 鄭有財==

依照氣象局的

溫度預測來看的話

我們看起來禮拜四 禮拜五

已經回復我們的

溫度的35度左右

我們預估的用電情況

大概會達3580萬瓩左右附近

我們用電的備轉

就會比較偏低一點



根據台電的統計，今年1到6月國內各行業的用電量，用電量最大的是電子製造業，佔25.92％，其次為鋼鐵工業，佔7.31％，服務業及批發零售及餐飲業分別為6.87％、4.06％，反觀公部門用電只占了1.71％，究竟政府帶頭關冷氣能帶來多大效益，台電表示，還是要評估一、兩天，才能看出成效。環保團體則認為，一座和平電塔受災倒塌，電力無法外送，也凸顯出集中式電力系統的脆弱性。



==綠色公民行動聯盟副祕書長 洪申翰==

過去為了大電廠而建構的

集中式電力系統的脆弱性

這個核心的問題不解決

我們就算未來發再多的電

我就算重啟核電

就算啟用更多燃煤電廠

我都可能會遇到

同樣我發了電

但是送不出來的問題



環保團體認為，政府應該加速推動能源轉型，讓電力系統以趨向分散式綠能為主，也要增強彈性調度電力管理系統，才能根本性解決風災所導致集中式發電電網能力不足的問題。