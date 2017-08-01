油價上漲，中油公司今天宣布，從明天凌晨零點開始，國內桶裝瓦斯每公斤漲三塊四，月用15桶的小吃攤要多支出1020元。



中油表示，8月家用桶裝瓦斯價格，明天凌晨起將調漲3.4元，以20公斤家用桶裝瓦斯估算，每桶大約調漲68元，如果家庭平均每個月用2桶，大約多支出136元,8月份國內天然氣價格則不調整。