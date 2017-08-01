佳冬燄溫村淹水災情慘 高度達160公分公視 (2017-08-01 00:00)
這次兩個颱風來，屏東的林邊、佳冬淹水嚴重，其中佳冬鄉的燄溫村災情最慘，淹到一米六，很多住家的一樓都浸水，當地民眾認為，當地地勢低窪容易淹水，但政府沒有做好治水，連抽水站的規模都太小，才會大雨必淹。
拿著水管不斷沖洗客廳地板上的泥巴，就算颱風已經遠離，屏東佳冬鄉燄溫村的居民沒有比較開心，因為這次淹水最嚴重的時候，達到160公分高，房子地基已經加高，水還是淹了進來。
==民眾 鄭先生==
我們這裡最低
所以水都向這裡來
來的時候這邊的抽水站小型
來不及抽啦 所以淹水很快
佳冬鄉幾乎逢雨必淹，當地民眾既生氣又無奈，而當地養殖業超抽地下水，加劇燄溫村的地層下陷，抽水站的抽水效能又不足，才會每次淹水相當嚴重，當地還有一面牆，記錄多年來每次淹水的高度。對於淹水問題始終無法解決，民眾只能用這樣的方式諷刺政府。
==民眾==
就是看有沒有辦法再遷走在處理
再撐看看 不然就是遷
遷走的遷 不然就是看天
天不會下雨
我們就不會(淹水)
==佳冬鄉公園管理所所長 林震吉==
我們現在也努力
把整個魚塭的供水問題
抽水問題
儘量用大型的海水供應站
來爭取設置
目前的管線也已經快設置完成
養殖業超抽地下水，加劇地層下陷，佳冬鄉公所也認為，業者的管路佔用排水系統、以及魚塭預防性排水，都是造成淹水的原因。
==屏東縣水利處長 江國豐==
（抽水站)要擴建的話
還要再徵收民地的部分
所以這個部分還要再協調
那未來我們有要增建這個
就是要擴建
海埔抽水站的一個計畫
屏東縣府水利處強調，佳冬地區的淹水狀況已經改善很多，卻也坦承抽水站效能確實不足，將向中央爭取更多治水預算。不過民眾納悶，政府每年喊治水，閣揆都不知道換了幾個，什麼時候才能真的免受淹水之苦?
邱植培 彭煥群 SNG 屏東報導
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