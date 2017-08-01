軌道被石塊樹木覆蓋 森鐵本線明天仍停駛公視 (2017-08-01 00:00)
阿里山森林鐵路在颱風期間停駛，預定今天恢復，不過，早上鐵路道班人員巡視時，發現交力坪站附近，軌道受到大量石塊和樹木覆蓋住，工程人員緊急搶修，預估還要一天時間才能完成
近百公分大的石塊，好幾塊從邊坡滑落，樹木跟著連根拔起，直接壓住軌道。阿里山森林鐵路受到尼莎、海棠颱風接連影響，山區豪雨引發邊坡土石崩落，森鐵本線交力坪站附近軌道遭損壞，工程人員先用大型機具搬除。
==嘉義縣竹崎分局仁壽所副所長 林坤煜==
來這邊維持交通確保安全
不要讓別人進入
就怕山區雨勢突然增強，警方到場戒備，維護現場人員安全，而沿線軌道被大量泥沙堵住，為了行車安全，工程人員還得徒手挖除。
==森鐵道班副班長 洪坤池==
火車的輪緣是在副軌裡面
所以一定要把裡面的土石清乾淨
（所以說很認真)
（把裡面的土石清乾淨)對 對 對
工程單位表示，受損路段還需要一天，才能搶修完成，因此，從嘉義往返奮起湖的森鐵本線部份，8/2仍停駛一天，而從阿里山遊樂區發車的祝山、沼平和神木線，已恢復正常行駛。
記者 李淑蘭 許政俊 嘉義報導
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