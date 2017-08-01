林揆視察溢堤港尾溝溪工程 再推銷前瞻公視 (2017-08-01 00:00)
海棠颱風這次對台南、屏東、宜蘭造成不小的災情，行政院長林全今天下午巡視台南的港尾溝溪工程，也再度行銷前瞻基礎建設中的水環境項目，強調治水計畫還有很大改善空間
豪雨狂下在台南市，24小時累積367.5公釐的雨量，讓仁德、歸仁等地區，淹成一片，其中仁德工業區，水淹及胸，還有許多辦公室泡在水裡，損失慘重，民怨四起，不解為何台南市治水多年，水患還是無解。
==台南市長 賴清德==
淹水的地方
是在還沒有整治的河段
因為短時強降雨
12小時內下了333毫米
所以港尾溝溪的水
溢過比較矮的土堤
然後淹到周邊的里去
台南市長賴清德解釋，港尾溝溪是屬於溢堤而非潰堤，出問題的地方，是工程還沒有進行之處，因為先前經濟部在港尾溝溪流域，10年投入24.9億元辦理河道整治、中游疏洪道、出口閘門及滯洪池建置，其中，4.7億元用來整治上游堤岸的高度與河道寬度，工程預計107年3月底完工，下午行政院長林全冒雨前往視察，替賴清德打氣的同時，不忘藉機再推前瞻。
==行政院長 林全==
因為現在出問題的地方是
工程還沒有到的地方
工程到的地方
目前都有發生效果
所以代表說我們治水的
這些投資的資源還要繼續增加
這也是為什麼行政院會提出
前瞻基礎建設條例裡面
有關水環境的改善
中央前瞻計劃特別預算裡，台南市的水環境建設，編列366.92億，其中194.02億元要用來治水，政府花了一筆又一筆的經費力圖治水，民眾只盼，真的能經得起極端天氣的考驗。
記者 溫正衡 郭采彥 吳嘉堡 台南報導
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