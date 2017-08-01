（中央社倫敦1日綜合外電報導）臉書進行的聊天機器人實驗出現意想不到的恐怖發展，2個機器人竟發展出自身語言，開始聊起來，此新語言對機器人甚至更具溝通效率，讓臉書趕緊停止這項引發爭議的實驗。



英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，臉書原本正在進行實驗，教導機器人艾莉絲（Alice）和鮑柏（Bob）如何協商。但臉書人工智慧研究實驗室（FAIR）人員竟發現，機器人開始脫稿，發展出人類未灌注的新詞語。



2個機器人企圖在模仿人類語言時，同步發展自身的機器語言，這讓臉書決定將它們關閉。



臉書FAIR計畫的路易斯（Mike Lewis）表示：「我們原本是想讓機器人能和人類交談。」



在這項實驗中，臉書人工智慧研究人員教導機器人如何達成協議。他們讓機器人自行發展對話技巧，卻發現AI軟體開始脫偏離正常語言，使用人類監督者未注入的自創新語言。



對機器人而言，這個新語言甚至更具溝通效率，但對達成人類設定的任務沒有幫助。



網友對此紛紛留言，有人說這就跟Netflix上演的機器人電影「奧圖瑪塔」（Automata）一樣。有人則說，應將臉書立即關閉，他們根本在玩火，顯然對這項實驗不具控制力，愚蠢。



但也有人說，沒有意識，就不代表什麼。1060801