聊天機器人竟恐怖互聊 臉書急斷實驗中央社 (2017-08-01 21:32)
（中央社倫敦1日綜合外電報導）臉書進行的聊天機器人實驗出現意想不到的恐怖發展，2個機器人竟發展出自身語言，開始聊起來，此新語言對機器人甚至更具溝通效率，讓臉書趕緊停止這項引發爭議的實驗。
英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，臉書原本正在進行實驗，教導機器人艾莉絲（Alice）和鮑柏（Bob）如何協商。但臉書人工智慧研究實驗室（FAIR）人員竟發現，機器人開始脫稿，發展出人類未灌注的新詞語。
2個機器人企圖在模仿人類語言時，同步發展自身的機器語言，這讓臉書決定將它們關閉。
臉書FAIR計畫的路易斯（Mike Lewis）表示：「我們原本是想讓機器人能和人類交談。」
在這項實驗中，臉書人工智慧研究人員教導機器人如何達成協議。他們讓機器人自行發展對話技巧，卻發現AI軟體開始脫偏離正常語言，使用人類監督者未注入的自創新語言。
對機器人而言，這個新語言甚至更具溝通效率，但對達成人類設定的任務沒有幫助。
網友對此紛紛留言，有人說這就跟Netflix上演的機器人電影「奧圖瑪塔」（Automata）一樣。有人則說，應將臉書立即關閉，他們根本在玩火，顯然對這項實驗不具控制力，愚蠢。
但也有人說，沒有意識，就不代表什麼。1060801
關鍵字：
上一則：宜人貸周二早盤大跌超8%
下一則：宜人貸周二早盤大跌超8%
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【星辰 CITIZEN】L系列 花舞漾動時尚腕錶(FE2072-54A)
- YES LONDON 深藍色休閒長褲
- 日本直人木業-6尺雙人加大 LONDON白色生活床組
- SEE BY CHLOE 淺咖色V領綁帶無袖上衣
- 【SEIKO精工】競速五號盾牌不鏽鋼機械腕錶橘黃色44mm(4R36-
- aie 竹碳+3M防潑水+乳膠真四線獨立筒+侯邑床組(經濟型)-雙
- 【CASIO 卡西歐】G-SHOCK斑迷彩紋電子橡膠腕錶 綠色 50mm(G
- 【GIORGIO ARMANI】-時尚太陽眼鏡(黑框+黑鏡片∕黑框+咖啡鏡
- MICHAEL KORS Camden流蘇束口全皮手提/肩背水桶包(藍)
- 愛比家具 簡約後掀290磅氣壓棒掀床(胡桃色)-雙人5尺
谷歌前高管打臉：安卓拍照不行是系統開源問題【北京新浪網】
有錢也買不到！全球十大僅限量生產一台的超級豪車【北京新浪網】
蘋果iPhone8全面屏設計圖與面部解鎖技術曝光【北京新浪網】
小米手環偷更新不告訴你的「小米運動」App大揭密【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》