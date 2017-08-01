（中央社洛杉磯31日綜合外電報導）洛杉磯今天宣布同意主辦2028年奧運，這將促成巴黎主辦2024年奧運，這項安排獲讚揚是這兩個城市和奧林匹克運動三贏，洛杉磯市民對這項消息則憂喜參半。



洛杉磯市長賈西迪（Eric Garcetti）說：「我在此驕傲宣布，奧運將重返美國。」他還說：「我們將於2028年把賽事搬回洛杉磯這個奧運最棒的首都之一，洛杉磯總是能為奧運帶來改變，2028年也不例外。」



路透社報導，洛杉磯是全美人口第2多的城市，居民對承辦奧運一事憂喜參半，一方面對獲得主辦權感到興奮，另一方面又對洛杉磯惡名昭彰的繁忙交通恐雪上加霜感到焦慮。



53歲的洛杉磯居民佛蘭特（Domenic Ferrante）告訴路透社：「上次在我們洛杉磯這裡舉辦奧運是一件很棒的事，我認為這樣（洛杉磯2028年主辦奧運）對商業有幫助，應該能讓洛杉磯團結起來。」



洛杉磯原本與巴黎競爭主辦2024年奧運，而國際奧會定於9月13日在秘魯利馬宣布申辦贏家。但在國際奧會決定將在利馬一舉宣布2024與2028年奧運的主辦城市後，洛杉磯放棄2024年奧運而主辦2028年奧運的可能性漸增，如今終於作出宣布。



國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）表示：「我們深信在國際奧會主持下，可以於8月與洛杉磯和巴黎達成三方協議，為三方創造三贏局面。」



近來飽受白宮人事震盪及國會廢除健保法案挫敗等問題困擾的美國總統川普，今天也發出聲明表達祝賀。他說：「我有信心洛杉磯夏季奧運將成為奧運理想和美國精神的典範，我們充滿期待。」



美國已經9度主辦奧運，包括5屆夏季奧運和4屆冬季奧運，其中洛杉磯在1932和1984年主辦過兩次夏季奧運；法國則主辦過6次奧運，夏季和冬季各3屆。



洛杉磯主辦奧運的協議中，國際奧會允諾將挹注20億美元給洛杉磯市財政，比資助去年主辦夏季奧運的里約熱內盧（Rio de Janeiro）多了約50萬美元。



賈西迪表示，洛杉磯主辦奧運估計需要的53億預算剩餘部份將從當地贊助商和門票收入籌措。他說：「聯邦政府已經同意以『國安費用』名義來承擔花費。」（譯者：中央社李佩珊）1060801