



血腥奇幻電影《生存者》，由伊朗鬼才女導演安娜莉莉阿米波爾執導，電影大牌雲集，基努李維、金凱瑞、傑森摩莫亞及超模蘇琪沃特豪斯在炎熱的沙漠區中演出，電影充滿末世寓言風格，出其不意的血腥畫面震撼觀眾。其中好萊塢喜劇天王金凱瑞在片中畫龍點睛，演出神秘的關鍵角色，在片中一改他橡皮臉的誇張表情，全片零台詞，蓬頭垢面的演出，讓人意外又難忘。

票房天王金凱瑞在影壇擁有傲人的吸金能力，但近年他的作品量減少，但依然是好萊塢指標性人物，演出作品都受到矚目。而他去年便低調的演出伊朗才女安娜莉莉阿米波爾執導新作《生存者》，他在片中演出獨自在荒原求生的神秘流浪漢，也是劇情轉折的關鍵人物。

而導演將基努李維改頭換面後，對金凱瑞也毫不手軟的進行造型大改造，讓他以長髮加上鬍子蓬頭垢面的模樣出現，還總是衣不蔽體上陣演出，再加上不發一語，幾乎看不到他橡皮臉的表情，更聽不到他以往誇張高昂的聲音，差點讓人認不出這個角色就是金凱瑞演出的。

安娜莉莉阿米波爾一直想邀請金凱瑞演出《生存者》，所以把自己執導的第一部作品《女孩半夜不回家》先寄給他觀賞，金凱瑞大表驚艷，讓她有信心的說：「如果金凱瑞喜歡我上一部作品，我的新劇本邀請他時，我相信他一定會同意演出。」

原本導演計畫安排金凱瑞演出一個意想天開的古怪醫生，金凱瑞有意願演出後，導演前往他的工作室開會，但當她見到滿臉大鬍子的本尊來開門時，她突然想邀請金凱瑞演出其他角色，她立刻跟他說：「請你忘了之前的安排，我想邀請你演出另一個神秘隱士的角色。」沒想到，突然來的改變並沒有激怒巨星，金凱瑞反而給了她滿滿的笑容說：「好啊！」

金凱瑞特別抽出5天的時間，前往加州的孟買海灘（Bombay Beach）進行拍攝，導演阿米波爾不但讓他改頭換面，更是一句台詞都沒有，導演解釋說：「這個角色是存在感很低的，而金凱瑞的肢體表現非常豐富了，讓說話反而變得沒有那麼必要了。」而拍攝地點是一片酷熱死寂，但幸好拍攝時氣候已經變得比較涼爽，而當地人見到有金凱瑞及基努李維等大明星來到此地，覺得拍攝期間就像天天開大型派對般興奮，還不時找他們兩人拍照，他們也非常親和，來者不拒的滿足粉絲需求。

除了有好萊塢巨星助陣之外，音樂也是《生存者》中極重要的元素，不但有80及90年當的當紅金曲，也有多元的電子音樂，讓電影充滿特別的節奏與獨特的酷味，導演表示自己總是會一邊聽音樂一邊寫劇本，有時是先有了想用的音樂，才去構思畫面，讓音樂與場景做結合，就在導戲時，她也會讓演員們先聽音樂再開始演出，音樂與電影完全融為一體。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』