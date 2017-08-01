



今年暑假唯一激烈青春愛情電影《痴情男子漢》，更是今年七夕定情首選！連奕琦導演過去作品類型居多，鮮少有機會拍攝愛情電影，他說：「一開始舜哥來找我聊《痴情男子漢》比較偏親人、家庭的故事，代代相傳的痴情影響到下一代，後來蔡凡熙、韓笙笙、王淨這幾個主要演員確定之後，開始慢慢改，也調整現代年輕人的心情與態度，就成了現在大家所看到的《痴情男子漢》」。

怪點子不斷的連奕琦就算是愛情片也要讓人大吃一驚！劇中陪伴蔡凡熙飾演痴男二崁的讀心女孩心兒，由韓笙笙飾演。光是讀心術這樣的角色就夠讓人意外，連奕琦表示，因為心兒看得到別人的心，卻看不到自己的心而痛苦，這樣的痛苦他也在二崁身上看到，所以兩人有了火花。他說：「愛情本來就沒什麼道理，我們都想看到別人的心，但真的能看透之後又如何？」

初次演戲的韓笙笙，先被導演要求寫日記當進入角色的功課，常跟導演討論角色的反應跟情境，做了許多溝通。在澎湖民宿的陽台看著明信片思念已逝情人，望著大海哭泣，因為要搶魔幻時刻的光，壓力巨大。在等待過程已經哭了好幾回，化妝間等戲時小連導演前去詢問「還好嗎」，本來擔心自己哭不出來的韓笙笙一聽到導演的溫柔慰問，眼淚突然洩堤大崩潰，小連導演就很害怕地退出化妝間。

還有一場很折磨的哭吻唱同時來的戲，因為二崁的遭遇必須先大哭，然後兩人吻到天荒地老，還得要唱歌，對於第一次演戲的她光心理建設就要許久。兩人光吻戲就足足拍了18小時，她說：「可能這輩子都再也不會有第二位吻這麼久的人」。因為還要唱超知名的「夢醒時分」，現場還要收音，雖然是改編過的版本，但一邊演一邊唱，讓她直呼「導演好虐人啊」！

日前公布正式預告中也聽到電影主題曲「看得見寂寞」，來自一個清柔女聲，不僅歌曲洗腦歌詞還很揪心。原來主唱者就是韓笙笙！為了將「讀心女孩」的角色形象更讓觀眾體會，電影公司量身打造這一首「看得見寂寞」。希望這首歌可以傳唱今年七夕情人節，成為年度情歌。完整ＭＶ將於星期三發布。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』