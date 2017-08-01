



第五十四屆金馬獎頒獎典禮將於11月25日（六）於台北市國父紀念館舉行。金馬執委會於今日（8月1日）開會討論決議將本屆「終身成就獎」頒給徐楓。徐楓以《俠女》揚名國際，榮膺兩屆金馬影后，成立電影公司監製的作品也屢獲金馬獎、坎城影展金棕櫚獎肯定，近年更慷慨協助台灣經典電影的修復。接獲得獎消息，徐楓表示：「首先感謝金馬獎對我的肯定，這也督促我應該早點復出製作電影，才是對金馬獎最好的報答。」

徐楓於1966年報考進入聯邦影業，1967年於胡金銓執導的《龍門客棧》初登銀幕，翌年便擔綱主演《俠女》，本片不僅在1975年獲得坎城影展技術大獎，也奠定徐楓的經典形象。徐楓早在1971年便以《龍城十日》獲得第9屆金馬獎最有希望新女星，之後更以《刺客》（1976）、《源》（1980）榮獲第13、17屆金馬獎影后。除了在《迎春閣之風波》（1973）、《忠烈圖》（1975）、《山中傳奇》（1979）、《空山靈雨》（1979）等古裝片表現出色，她也以時裝片《大摩天嶺》（1974）、《八百壯士》（1976）在亞洲影展獲獎。可謂文武兼備、古今皆宜。

徐楓不僅演技成績斐然，1984年成立湯臣電影公司，退居幕後擔任製片，打造《好小子》系列電影（1985-1987）打開國際市場，創造票房佳績。也製作了《殺夫》（1984）、《舊情綿綿》（1988）、《今夜星光燦爛》（1988）、《滾滾紅塵》（1990）、《五個女子和一根繩子》（1991）、《霸王別姬》（1993）、《風月》（1996）等佳片，其中《滾滾紅塵》囊括金馬獎八項大獎，《五個女子和一根繩子》獲得南特影展最佳影片與東京影展銀櫻花獎，《霸王別姬》榮獲坎城影展金棕櫚獎、金球獎最佳外語片並入圍奧斯卡。也讓徐楓於1998年獲坎城影展頒發傑出製片人殊榮。

徐楓近年雖淡出影壇，仍慷慨捐助經典電影的數位修復，讓《俠女》、《山中傳奇》風華再現，躍然國際，也協助育成台灣影像修復技術專才，奠基台灣在典藏、研究、推廣經典電影的地位。鑑於她在演藝、製片各方面的成就，以及修復、保存經典的貢獻，金馬執委會決議頒發「終身成就獎」給徐楓女士。

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