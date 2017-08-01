



執導超過50年的伍迪艾倫，今年的最新作品《愛情摩天輪》（暫譯）是他個人創作第48部影片，日前宣布已獲選為第55屆紐約電影節的開幕影片。已經82歲的伍迪艾倫創作力依然充沛，維持著幾乎一年一部的產量，放眼影壇幾乎無人能出其右！《愛情摩天輪》更網羅影后凱特溫絲蕾、《鐘點戰》賈斯汀提姆布萊克、《她的故事未完待續》吉姆貝魯西以及《黑魔女：沈睡魔咒》的朱諾坦普共同主演，這次伍迪艾倫更回歸他最熟悉的場景—紐約康尼島，最會述說關於紐約故事的導演這次更讓影迷引頸期待！

紐約電影節主席肯特瓊斯對於《愛情摩天輪》讚不絕口：「這部電影中的許多元素還是非常的伍迪艾倫，但是當我看到那些光影的處理，讓我驚豔到說不出話來，這絕對是一個完全不一樣的攝影型態！不論是外在視覺或是內涵隱喻，《愛情摩天輪》是一部超凡的光影與色彩的影像傑作，同時在整體的情感張力更是無可比擬！至於電影主角凱特溫絲蕾的表現更是她巔峰之作！」



《愛情摩天輪》這次以大賈斯汀（賈斯汀提姆布雷克）飾演一個救生員，故事就從他栩栩如生的幻想中娓娓道來，一個有著中年危機的旋轉木馬操作員（吉姆貝魯西）和他嘮叨煩人的老婆（凱特溫絲蕾飾），他們就生活在海邊，但是他們打算去拜訪跟他們關係很疏離的女兒，電影就在事件與事件的交疊中呈現出複雜的人性層面！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』