



朱俐靜加入新經紀公司後，近來推出新單曲｢其實沒聊什麼」的她，即將在8/26於LEGACY舉辦『MIU x 鐵三角Bla Bla Concert』演唱會，在熱情歌迷支持下，昨天中午一開賣後隨即傳捷報800張門票秒殺，今(1日)舉辦售票慶功記者會，並在記者會上全球首播這支別出心裁、以末日活屍題材為主題的另類愛情主打MV，此外，記者會現場更招喚出MV中的活屍大軍來場活屍派對為朱俐靜造勢。

｢其實沒聊什麼」MV，請來百位臨時演員、出動5位特殊化妝師聯手打造喪屍群，愛看恐怖片的朱俐靜原本一開始還很興奮，沒想到一上戲看到這麼多血肉模糊、呲牙裂嘴的殭屍出現在面前，讓朱俐靜直呼，｢太可怕了！尤其當天拍攝的場景在一個廢墟，而且又是挑大半夜的時間拍，所以氣氛特別詭異！」朱俐靜笑說，｢當天拍攝空檔放飯時，你就看到殭屍百人軍團都躺在馬路上休息睡覺吃便當，畫面還怪恐怖一把的，而且還驚動計程車司機下車，差點就報警了！」由於在拍攝時導演設計了一段朱俐靜與保鑣躲殭屍要逃跑的戲，因為飾演大明星的她得穿著高跟鞋演出，加上場面混亂，讓朱俐靜一個拐腳跌到弄傷膝蓋，還痛到一度無法站立行走，原本要急call救護車幫忙，但她顧及拍攝進度，只好咬牙忍痛奮力拍攝，鏡頭前完全看不出剛剛才經歷的痛苦，讓導演大讚朱俐靜的專業態度！

而這次在短短的半年內連續在Legacy辦了兩場演唱會，朱俐靜坦言在準備過程中更戰戰兢兢，而且歌單全部都要改過；預計唱到30首歌的朱俐靜說，｢這次會給大家滿滿的歌單，至於會跟上一場有甚麼樣的突破，我想應該舞蹈動作會更多，所以也開始練舞！」而問左膝蓋受傷的朱俐靜，會不會對跳舞有影響？她說，｢其實我之前右膝蓋有開過刀，是因為組織增生問題有個水瘤才開，所以這次拍MV時左膝蓋受傷我其實很緊張，那時候忍痛把MV拍完就去看醫生，現在就先做物理治療復健。不過醫生有叮嚀我不要穿高跟鞋跟跳舞，所以我還在猶豫到時候演唱會跳舞這段要怎麼呈現。」而短時間能在Legacy開唱而且秒殺，朱俐靜的人氣及唱功可說備受肯定，問她有沒有計劃想要在小巨蛋辦演唱會？她笑說，｢當然想啊！不過目前歌還不夠多，所以給自己三年時間，希望能夠攻蛋！」

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