



最近兩年，來自台灣的孩子陸續在韓流圈發光發熱，擁有ORANGE CARAMEL、NU'EST、韓東根、SEVENTEEN，還有新人女團PRISTIN的韓國PLEDIS ENTERTAINMENT，日前公告GLOBAL AUDITION全球甄選即將展開，在亞洲和北美數個城市裡尋找下一個明日之星。而韓東根、SEVENTEEN、PRISTIN也透過影像和全球粉絲喊話，SEVENTEEN主唱DK現場飆唱《我叫金三順》經典插曲〈She Is〉，鼓勵大家甄選千萬別害羞，拼了就對了！

PLEDIS家族小師妹「PRISTIN」表示：「大家可能會覺得緊張，但不用擔心，PRISTIN會在你們的背後支持你們！」成員幫忙介紹舉辦甄選的國家和甄選程序；SEVENTEEN的美韓混血兒VERNON希望大家玩得開心，送上祝福：「GOODLUCK」，中國籍成員THE8盼望大家透過這次機會展現個人才華，主唱DK親自下海示範，熱情飆歌韓劇《我叫金三順》經典插曲〈She Is〉，SEVENTEEN不虧是「興致偶像」，做什麼都超嗨、超有興致，最後全員齊喊「加油」，替未來的師弟妹們打氣。

PLEDIS GLOBAL AUDITION─全球甄選，將陸續在曼谷、香港、吉隆坡、雅加達、新加坡、馬尼拉、韓國，還有台北舉辦，也會進軍北美，在多倫多、芝加哥、洛杉磯、紐約等主要城市尋找明日之星。

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』