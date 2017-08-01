



華碩今日宣布由亞洲男神─「孔劉」擔任新一代智慧型手機ASUS ZenFone 4系列亞太區代言人(含台灣/香港/印尼/馬來西亞/菲律賓)，並將出席於本月17日舉行的「WE LOVE PHOTO」上市發表會；主演過《熔爐》、《屍速列車》和《孤單又燦爛的神－鬼怪》等多部膾炙人口影劇作品的孔劉，除了擁有收放自如、讓人無法挑剔的高超演技，私底下還是個崇尚自由、熱愛探索日常生活的大男孩，他認為唯有大膽跳脫舒適圈，才能開創無限可能、揮灑與眾不同的精彩人生，完美呼應華碩長久以來勇於挑戰現狀、突破既有框架，「追尋無與倫比」的品牌精神，以及ASUS ZenFone 4系列的產品理念—透過相機鏡頭以洞察自我，積極探索生活中各式各樣的美好。

而出道至今首次為科技品牌進行跨國代言的孔劉表示，「自己選擇代言的原則和戲劇一樣，都會經過審慎評估、絲毫不馬虎，對於產品本身質感和信任感自然相當要求。」他還補充，「記得初次洽談合作，看見現場華碩團隊拿出ASUS ZenFone AR手機時，就對於能在這般小型的裝置中看到同時支援AR/VR應用如此創新的技術，以及對未來智慧生活的想像與熱情，感到驚艷不已，更確切地感受到華碩品牌就是志同道合的夥伴，希望能夠一起攜手並進，為喜愛雙方的觀眾及消費者帶來更多不一樣的火花。」

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』