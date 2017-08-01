



國民長孫盧廣仲憑<花甲男孩轉大人>創下超高收視，8月兩場演唱會門票瞬間秒殺賣光。他近期推出「幹話直播」，時常發出魔性笑聲逗樂大家，每每直播都有超過3000粉絲熱烈回應互動，更自彈自唱大秀美聲，歌迷稱盧廣仲為「行走的CD」；而年度神曲<魚仔>youtube破千萬次瀏覽，還被大量翻唱改編近千種版本。<花甲男孩轉大人>電視原聲帶更在歌迷瘋狂私訊、敲碗要求，開放限量實體訂製版。



盧廣仲近期愛上直播與歌迷互動，從晨間的煎蛋日常，到深夜的幹話直播，他表示，早睡了一輩子，就是為了熬夜直播逗大家開心，把自己的中心思想摻雜在好笑的幹話裡，在其中都能找到富有哲理的「金句」，像他日前提到：「我想把「來啊！互相傷害啊！」改成「來啊！互相保護啊！」，我們不要把時間浪費在攻擊和傷害，人無法單獨活在世界上，希望大家互相幫助。」療癒大批歌迷，推動善循環。



<花甲男孩轉大人>創下超高收視，大陸網友翻牆也要看，更在豆瓣獲得9.2顆星評價，8月底即將重播一刀未剪版，他全創作的<魚仔>狂奪KKBOX、網易雲多榜冠軍，還被被歌手、網友大量翻唱改編近千種版本，包括魏如昀、瑞瑪席丹、異鄉人等等。而在歌迷千呼萬喚下，<花甲男孩轉大人>電視原聲帶也推出實體訂製版。人氣買氣超夯的他，一舉一動都是關注焦點，在滿滿的活動代言邀約中，目前中南部也不停敲碗加場演唱會，主辦單位正在評估中。盧廣仲不改熱愛音樂的本性，8月會先用盡全力在TICC開唱，持續散播正能量。



本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』