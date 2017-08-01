



只要提到「楊丞琳」這個名字，人們心中浮現的可能是10幾20歲的少女，也可能是如今從容自信的女人，這或許是部分的她，即使不全面，但我們不再需要用如「可愛教主」的任何稱謂或形容詞來定義她的特別。8月《Bella儂儂》楊丞琳穿上FENDI洋裝與DAMIANI頂級珠寶，10多年的淬鍊，把這個無論何時都將自己推展至極、不願後悔的女人，襯托地更加自信迷人。

成了全台首位入圍金馬、金鐘、金曲的女藝人，16歲出道，磨練了10多年後，楊丞琳終於摸索出自己最舒服的狀態，她說「過去我很好強，剛成年時不想被小看，太想證明些什麼，但能不能稱讚自己、認同自己才是最大關啊！」出道10多年後，楊丞琳事事要求完美的個性沒變，只是收斂起來不輕易被瞧見。



去年睽違了5年出演了植劇場系列《荼蘼》，今年備受矚目的電影《紅衣小女孩2》未上映已話題不斷，早已身經百戰的她卻也深感壓力，壓力並不是來自第一集的好評與票房，而是來自對角色的詮釋不足以滿足自己，這次飾演的角色不像過去一樣外放，演起來很有挑戰性也很過癮，她說「通常鬼片就是把人們帶去有鬼出現、會嚇人的地方就好，但它不是，嚇人之外也追求內容，每個角色都有故事、背景和張力，我根本就是在演劇情片，只是有鬼來攪局罷了。」

演出植劇場也接觸了許多新進年輕演員，最近跟媽媽聊到「回不去了」的話題，回想起剛出道時，坦言有點羨慕過去的自己「出道時公司說要組團體當然好，只要能有麥克風唱歌就行了！演戲是配角也沒問題，徹底活在當下、來什麼做什麼，不像現在考慮的事多了起來」知名度提升後，楊丞琳慢慢發覺自己開始有影響力，以致自我要求越來越高，「機會來了會一點一點思考，我有沒有突破？會影響大家嗎？想做更多更重要的事。」



沒有一直關注楊丞琳的人，或許會覺得她的改變很突然，為什麼變漂亮了？怎麼一下子長大了？這些評價她當然都聽過，她有趣地埋怨說「本來也就沒有很醜吧！」但出道10多年的她根本無從「突然」起，一步一步累積至今，楊丞琳還在往上、往外無止盡拓展。

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