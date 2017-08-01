



伍佰上週六(7/29)赴日本東京「台灣文化中心」參加金曲論壇，向當地樂迷介紹台灣擁有28年歷史的金曲獎，這也是伍佰暌違15年在東京演出。擔任主講人的“音樂教父”「倪桑」倪重華，特別邀請三屆金曲獎得主伍佰，除了現場和大家分享心得以及歷屆得獎的經典畫面與歌曲MV，伍佰更帶來難得一見的表演形式，用木吉他自彈自唱《放浪舞者》、《我心內》、《世界第一等》，加上安可曲《被動》，以不插電的方式經典重現獲得熱烈迴響，日本媒體也以「大人物」來形容搖滾天王。現場不但吸引當地大批的媒體來採訪，主辦單位特別開放100個名額給幸運的民眾，一釋出即被瞬間搶光，更有歌迷一早就到場，拿著伍佰2002年到日本演出的簽名橫幅相挺，許多歌迷們也貼心的帶了伴手禮送給伍佰，大多是日本各名店的知名甜點，但演唱會行程沒間斷的伍佰，為維持體態，必須少吃甜食，他感謝粉絲們的貼心，但甜點也只能請身邊的工作人員們代勞了。



工作滿檔的伍佰，鮮少有時間參加講座類的活動，這次在好友「倪桑」的力邀之下，伍佰大力相挺，短暫停留東京也把握時間為9月23日將在高雄巨蛋舉行的台灣限定版演唱會「透南風」治裝，之前幾次巡演的服裝都是特別訂製的，但這次「透南風」是由《釘子花》專輯概念所延伸出來的，為符合充滿詩意與意境的風格，所以決定到日本治裝，一直以來山本耀司、三宅一生、川久保玲，三大日本殿堂級時裝名牌，以及英國的Vivienne Westwood，都是伍佰服裝名單裡的”四大天王”，時尚的剪裁與設計，讓他”一試成主顧”長期以來都是愛用者，這一趟東京行他也前往南青山治裝，順利滿載而歸！



而伍佰&ChinaBlue搖滾全經典之全面對決演唱會的海外巡演仍如火如荼的進行著，中間穿插了台版限定「透南風」演唱會，不論在曲目選定、舞台設計及表演方式等各方面，都是截然不同，「透南風」的樂手編制陣容比以往又更加龐大了，堪稱伍佰的演出史上登台演出樂手最多的一次！光是商議大家的排練檔期，都是一個浩大的工程。「透南風」是由《釘子花》專輯概念所延伸，在奪下今年金曲獎的最佳台語專輯大獎後，也讓大家對這次「透南風」台版限定巡演又更加期待！伍佰已經10年沒有在台中舉辦大型演出了，所以之前公佈台中場次於明年3月24日在台中圓滿劇場舉行，讓中部的粉絲們相當興奮，門票將於8月8日的中午12:00開賣，售票請洽寬宏售票系統。



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