小隻女轉大人 林彥君袒胸曬性感登封Wow!NEWS新聞網 (2017-08-01 19:30)
身高151公分的小隻女林彥君因節目《時尚玩家─就要醬玩》爆紅，演藝事業如日中天，還奠定新旅遊一姐的封號。私下自嘲自己是矮子界林志玲的她，本月首度登上《FHM男人幫國際中文版》封面，身著多套性感比基尼迎接夏天，玲瓏有緻的好身材讓人鼻血直流。
有別於過往封面的模特兒身材為範本，林彥君自嘲自己是台灣小吃等級。她指出：「大家牛排吃慣了也想改吃滷肉飯，我是屬於平易近人的食物。」並表示151的身高其實帶來不少好處，像是談戀愛時比較容易被狗仔忽略，且身旁有不少男生喜歡小隻女，交男友時可以盡情享受被保護的感覺。林彥君大笑：「有高個男友就可以拍最萌身高差的照片，我也享受這種身高差異。」
當問到旅遊經驗十足的林彥君是否曾有在國外撞鬼的經驗，她說自己不怕鬼但喜歡出外景時一個人睡覺。「因為在外面都會吃很多有的沒的，回飯店就會狂放屁，一直放臭屁給人家聞也不好意思嘛。」提及是否可接受在男友面前放屁，她直說：「我交往時會放屁給男朋友聞，這有什麼嗎？」率真性格笑翻在場工作人員。她加碼自爆自己的豔遇經驗，曾在美國遇到一個美籍菲律賓人熱烈追求，最後基於距離以及語言考量因而作罷。看來即使身高只有151，但新一代旅遊一姐的電力仍是高得驚人。
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