



中視、三立實境外景綜藝節目「綜藝玩很大」日前製作團隊遠征荷蘭，繼續發揮玩很大的精神！這次最特別的除了要讓「憲神回歸大隊長」之外，大家敲碗已久的吳姍儒（Sandy）也終於首次參與節目，讓玩粉們更加期待播出！

到荷蘭的第一天因「憲哥回歸大隊長」的連署尚未達到百萬人數，吳宗憲抓到把柄不斷耍賴，穿著關主的衣服死也不脫下，讓大家哭笑不得。隔天因玩粉們的努力集氣使得百萬連署順利過關，讓憲哥只能乖乖認命穿上黃隊制服，重拾「大隊長」的角色，將關主還給女兒Sandy。不過，爸爸遇到了女兒，往往都是沒輒，這次憲哥在荷蘭當然也不例外，Sandy完全不對老爸手軟，公平公正公開的執行關主任務，讓憲哥苦喊吃不消！其中終極懲罰是要體驗全歐洲最高的空中盪鞦韆，憲神是又怕又拼命，到底誰會在空中享受飛翔的感覺，大家都相當期待！

而最令人驚訝的是，荷蘭媒體在沒有任何告知的情況下，竟然跑去現場採訪，在遊戲的過程中，許多亞洲遊客看到「玩很大」都相當興奮，甚至在場邊當起了啦啦隊，大展玩粉的熱情，震天動地的加油聲和尖叫聲讓荷蘭媒體領教到「原來這就是台灣憲神的魅力」！而曾琬婷在荷蘭美貌依然不遜色，許多老外甚至直接衝進錄影現場想送花給她，在旁直說「You are so beaetiful！」。但也不是每個人都如此搶手，幾天相處下來，邰智源竟然成了大家閃躲的公敵，原來美景當前他竟不停放屁，搞得連工作人員都不想拍他，直呼受不了！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』