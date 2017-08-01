



來自強辯樂團的黃少谷，是樂團中的主唱兼吉他手，過去歌迷都稱他為「黃牛」，但他現在改名了！要歌迷改叫他「少少」重新出發，今日(1)他以個人之姿正式加盟喜歡音樂，日前在個人粉絲專頁上，黃少谷提到：「若八月前粉絲人數沒有達到兩萬，我就去跳海！」因此唱片公司特地為他準備一個特別儀式，由喜歡音樂的CEO陳子鴻將跳入海中的黃少谷用漁網打撈上岸，象徵網羅住音樂人才，預告他的新專輯將在10月發行。

黃少谷在個人粉絲專頁上誇下海口：「如果8月前粉絲人數達不到2萬人，就要去跳海！」沒想到竟在7月31日達標成功！許多支持他的粉絲竟起鬨紛紛叫大家去退讚，故意把粉絲專頁的讚維持在19999，就是希望能夠看到少少跳海，也讓黃少谷爽快兌現承諾：「好！就跳給你們看！」以示他已經下定決心、全力以赴做出好音樂！

一大早黃少谷穿上一身正式的西裝與老闆陳子鴻跳上了計程車，前往預計舉行跳海儀式的龍洞，不過這台計程車來頭可不小，就是鼎鼎大名的涂清涼阿伯KTV行動計程車！兩人在計程車上開起直播秀，更是陳子鴻老師直播的處女秀，就在今日獻給黃少谷，也因為車上有KTV，陳子鴻更指定黃少谷既然要跳海就唱首關於海的歌曲為待會的儀式暖暖身，黃少谷帶來五月天的〈人生海海〉以及伍佰的〈浪人情歌〉，涂清涼阿伯聽了之後大聲稱讚：「滿分！」更開玩笑說要替自己的女兒問一下少少有沒有女朋友？黃少谷馬上轉頭問老闆陳子鴻：「有禁愛令嗎？」老師馬上回答：「沒有禁愛啦，不要害人家就好！」車上氣氛非常歡樂！

抵達目的地龍洞之後，必須先走上長長的一段石子路才能到達岸邊，還要游泳到對岸並攀岩上去才能抵達跳水的至高點，這也象徵著黃少谷親自走過之前的人生低潮，黃少谷更反省自己：「我有過荒唐的過往， 我也得到了教訓，人生就像海浪一樣有起伏，但一切都是過程，現在已經調整好我的姿態，迎向未來！」而在跳下海之前，慶祝儀式當然少不了香檳，但黃少谷自動自發向工作人員要求，希望將香檳換成氣泡果汁，歷經酒駕被關在牢中1天的醒悟，黃少谷以果汁代酒期許自己不再犯相同的錯誤，一旁的老闆陳子鴻也貼心叮嚀：「不能工作喝酒、更不准喝酒開車」，黃少谷也馬上回應：「是的！」

最後，黃少谷在教練的陪同下，穿著西裝倒數123後直接跳入龍洞的海中，再由老闆陳子鴻用漁網將他打撈上岸，象徵網羅住黃少谷這個音樂人才，完成了黃少谷正式加盟喜歡音樂的儀式，圍觀的民眾在一旁替他歡呼！颱風剛走，趁著好天氣老闆陳子鴻也親自帶著喜歡音樂的員工，在海邊鋪起了野餐墊，並買了一些食物犒賞大家，吃飽了才有體力繼續往前衝，更希望大家在工作之餘也能夠好好放鬆！

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『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』