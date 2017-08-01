



潘瑋柏2017年全新專輯【illi異類】將於7/19全面預購，8/11隆重發行！緊接著第二波主打『第三類接觸』，緊扣專輯概念，潘瑋柏從自己受傷後的異夢及結合對於外星人的畸想，打造出這首帶有trap風格的嘻哈舞曲外，更在錄音室靈感爆發，自創外星「伊利語」rap，預計將引領潮流！

MV中，潘瑋柏也大膽嘗試多種造型，除雷鬼辮外，更向電影【星際爭霸戰】當中的經典角色-史巴克致敬，打造厚厚的平瀏海及平眉，讓人一眼就印象深刻，潘瑋柏甚至看著螢幕上的自己笑說：「這造型瞬間讓我有回到17歲的感覺！」而為了拍出在太空艙無重力空間的效果，潘瑋柏也敬業吊起鋼絲，挑戰地心引力；驚險的是，剛開始拍攝時，因為力道沒有控制好，升空速度一度超乎預期，讓他差點撞到天花板；更有一次衣服不小心勾到鐵絲，讓他無預警地當場原地翻轉，相當危險！而潘瑋柏也表示，現在吊鋼絲其實仍有之前受傷的陰影，也因此這次的拍攝更加小心翼翼。此外，怕熱又很會流汗的他，第一天外景除了現場準備了10台的小型手拿電扇，更出動多台大型工業用風扇；不僅如此，潘瑋柏更自爆褲子口袋裡，隨時都準備了一疊衛生紙擦汗、以備不時之需！而這支MV也一共耗時兩天兩夜完成，每個人一天幾乎只睡了2、3個鐘頭，然而，潘瑋柏卻仍然顯得精神奕奕，讓眾人相當佩服！



而『第三類接觸』的舞蹈，也邀來美國知名舞蹈老師編舞；面臨即將到來的拍攝，潘瑋柏在舞蹈上下了不少功夫，一個多星期以來，每天都至少練習近5小時，甚至忘了時間，當老師準備要下課時，潘瑋柏仍不斷練習；最讓人印象深刻的一次，是曾有一次舞者們面露難色，表示要趕回家的車，所以無法繼續練習，由此可見潘瑋柏練舞到忘我的境界，而潘瑋柏也笑說跳到感覺自己變瘦了！此外，為了上鏡頭更精實，潘瑋柏更耗時一個月實施減肥計畫，除了靠練舞當運動之外，拍攝前一星期甚至只吃水煮蔬菜及肉類，並且戒澱粉，笑說自己是採取「臨時抱佛腳減肥法」。

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』