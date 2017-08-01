日職／陽岱鋼轉隊後首場猛打賞 巨人打爆養樂多4連勝NOWnews今日新聞 (2017-08-01 20:38)
日職讀賣巨人隊今天出戰養樂多隊，台灣好手陽岱鋼單場4打數3安打，1保送、1三振，拿到轉隊後首場猛打賞，巨人隊打線由龜井善行單場5安雙響砲，狂攻6分打點，終場巨人就以10:3贏球，拿下4連勝。
這場比賽陽岱鋼3局下還演出超級美技，接殺山崎晃大朗所敲出的中外野飛球，也讓先發投手Miles Mikolas拍手叫好，現場巨人球迷都很開心。
陽岱鋼自打第一棒後，曾經連續7打數沒有安打，但他前一場球開轟後，似乎狀況越來越好，今天他在3局敲出右外野安打後，4局獲保送，6局再敲出中外野安打建功，8局他再敲出右外野安打，打擊率上升至2成89。
巨人隊打線靠著先發投手Miles Mikolas3局上開轟，5局阿部慎之助敲出適時安打，龜井善行轟出3分砲，6局他再轟出2分砲，9局又敲出二壘安打，單場5安6打點大爆發。
巨人隊全場共敲出18支安打，Miles Mikolas先發主投8局狂飆10次三振，只失2分，拿到本季第9勝。
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上一則：陽岱鋼3安 龜井兩轟領巨人拿勝
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