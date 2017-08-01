（中央社記者謝靜雯台北1日綜合報導）旅日讀賣巨人隊台灣好手陽岱鋼，今天比賽打擊手感佳，單場敲出3安，隊友龜井善行打擊更火燙，單場雙響砲，帶領球隊以10比3擊敗養樂多隊，拿下近期4連勝。



陽岱鋼近3場比賽，擔任球隊的開路先鋒，7月30日敲出個人本季第四轟，今天與養樂多隊交手，除了首打席吞下三振外，之後4打席上壘率百分百。



陽岱鋼今天比賽三局敲出安打，五局選到保送，再靠著接連安打替球隊跑回一分，第六、八局也都有安打表現，總計4打數敲出3支安打，賽後打擊率2成89。



巨人隊今天打擊發揮，全場敲出18支安打，龜井善行5個打數都敲出安打，五局敲出3分砲，七局再敲出兩分砲，九局敲出二壘打替球隊再添分數，總計貢獻6分打點。



巨人隊先發洋投米柯拉斯（Miles Mikolas）今天投8局飆出10次三振，失掉兩分責失分，3局也敲出陽春砲，協助球隊拿下勝利。1060801