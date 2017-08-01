大雨攪局 U12休兵日變超級補賽日中央社 (2017-08-01 20:46)
（中央社記者楊思瑞台南1日電）第四屆WBSC世界盃少棒錦標賽（U12）今天晚間正在進行日本對巴西之戰時，台南球場又下起大雨，大會隨後決定保留比賽；原本預定延到晚間8時的台灣對墨西哥的比賽也延到明天。
台南今天不時下起大雨，導致原定上午10時開打的比賽全部往後順延。雨勢到了下午逐漸趨緩，各場地的比賽從下午3時30分開始陸續開打。但到了晚間雨勢再起，在日本與巴西之戰進行到第四局上半時，因雨勢太大而中斷。
直到晚間8時許，因雨勢持續，加上場地已積水嚴重，大會決定保留比賽到明天再戰。原本延到晚間8時要進行的台灣對墨西哥之戰，也決定再次順延到明天。
今天稍早進行的比賽結果分別是尼加拉瓜10比4擊敗澳洲、捷克10比0擊敗南非、韓國7比2擊敗德國、美國7比3擊敗巴拿馬。
明天原本是此次賽會的休兵日，但因先前已有6場比賽因雨延賽到明天，加上今天2場，反而成為比賽最多的一天。台灣隊明天將一日兩戰，分別是對墨西哥隊和日本隊。
日本隊明天原本就有兩場補賽要打，再加上今晚沒有打完的比賽，等於要打兩場半。1060801
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