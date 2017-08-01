（中央社記者鄭景雯、江佩凌台北1日電）「秀場天王」豬哥亮5月15日大腸癌過世，家屬13日將為他舉行百日追思會，豬哥亮大兒子謝順福今天也隔空呼喊妹妹謝金燕一起參加。



金馬執委會今天公布本屆特別貢獻獎，可惜豬哥亮沒入圍。謝順福說，先前有聽導演朱延平說要幫豬哥亮爭取，最後沒能入圍感到可惜，但尊重評審的決定。



豬哥亮5月15日因大腸癌過世，豬哥亮兒子謝順福、女兒謝金晶今天宣布，13日晚上7時30分將在基隆擁恆文創園區舉辦「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」百日追思會，屆時將由藝人王彩樺、賀一航擔任主持人。



謝順福表示，這場百日追思會是應觀眾要求而舉辦，各界有錢出錢有力出力，有20幾名藝人無酬參與演出，活動大約2小時，開放民眾自由入場，現場約可容納3000人左右，另外分別在八堵火車站及基隆火車站安排接駁車。



謝順福說，追思會盡可能以早期歌廳秀模式呈現，當中也會演出兩齣短劇，包括藝人吳克群、苗可麗、白雲、方駿、翁立友、謝金晶、荒山亮、余天李亞萍夫婦等，都無酬參與演出。



謝順福提到，原本找藍正龍演出豬哥亮，不過藍正龍覺得現場演出壓力大，尤其又要扮演豬哥亮，只好婉謝演出。



謝順福今天也隔空呼喊妹妹謝金燕一起參加，「畢竟是大家的爸爸，我們也沒管道可以聯絡到她」，希望謝金燕聽到訪問可以參加，「妳如果可以來，我們希望妳來。」



豬哥亮過世後，謝金晶說曾兩度夢到爸爸，「第一次夢到他時，夢中的他拿著便當打電話給我，說要分給我吃」，夢中豬哥亮還對她說，「生日要到了，一起來吃慶祝一下。」第二次是昨天夢到豬哥亮頭髮變長了。謝順福在一旁聽了羨慕地說，「羨慕金晶能夢到爸爸。」1060801