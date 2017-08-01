（中央社記者曾依璇巴黎1日專電）巴黎極力爭取主辦2024年奧運，如今唯一的對手洛杉磯願意禮讓，巴黎幾乎篤定能夠如願。自1924年以來，巴黎3度申奧敗北，今年主打綠能和歷史遺產，為申奧做了萬全準備。



國際奧林匹克委員會（IOC）宣布洛杉磯同意主辦2028年奧林匹克運動會，意味只剩巴黎爭取2024年主辦權，幾乎可確定巴黎將如願。



巴黎與洛杉磯原本同時爭取2024年主辦權，國際奧會於7月11日聽取兩方簡報後，同意2024年和2028年主辦權由兩個城市包辦，但要等到9月在秘魯召開大會，才能決定由哪個城市主辦哪一屆奧運；兩個城市也可自行商量取得共識，但最終結果仍要等到9月定案。



巴黎曾於1900年和1924年主辦奧運，若順利取得2024年主辦權，將是睽違百年的盛會。



洛杉磯同意主辦2028年奧運，可獲得國際奧會的18億美元（約新台幣544億元）資助，比主辦2024年奧運可獲得的17億美元稍高，且成全了巴黎於相隔百年後再度迎來奧運聖火。



巴黎自1924年以來，申辦過1992年、2008年、2012年奧運，但分別敗給巴塞隆納、北京、倫敦；尤其為了2012年奧運，巴黎面面俱到，氣勢也足，但在國際奧會表決時，以54比50的票數差距飲恨。



今年巴黎捲土重來，首度採用英語口號「為了分享」（Made for sharing），計畫內容主打節能環保及歷史遺產。



在節能方面，巴黎承諾盡量縮短場館之間的距離，採用綠能公車，開闢專用自行車道等，矢言大幅降低奧運期間的碳排放量，打造有史以來「最綠的奧運」。



在歷史遺產方面，巴黎把賽事場館規劃在著名地標，如在艾菲爾鐵塔下舉辦沙灘排球賽、在大皇宮（Grand Palais）舉辦跆拳道和西洋劍項目、在榮軍院（Les Invalides）大道舉辦射箭項目等，充分展現這座城市的魅力。



巴黎已擁有多數現成的體育場館，因此預估總經費可控制在66億歐元（約新台幣2356億元）以內，主要是用於建造選手村。



巴黎申奧委員會希望在舉辦賽事的同時，惠及旅遊業和營建業；費加洛報（Le Figaro）引用體育經濟與權利中心（CDES）的數據表示，估計2024年奧運可給巴黎帶來53億到107億歐元的經濟效益。



巴黎申奧委員會表示，洛杉磯的決定能幫助各方朝正面方向前進。巴黎市長伊達戈（Anne Hidalgo）也說，巴黎與洛杉磯是兩個令人讚嘆的國際都市，因同樣支持奧運而團結在一起，現在為了讓兩屆奧運成功而並肩，相信能在9月的大會之前，達成巴黎、洛杉磯、國際奧會三方皆贏的協議。1060801