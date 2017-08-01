日職讀賣巨人隊出戰養樂多，台灣好手陽岱鋼今天先發打第一棒，自7月21日以來，暌違7場再度敲出雙安，本季首度猛打賞，打擊率也升至2成89。

陽岱鋼自打第一棒後，曾經連續7打數沒有安打，但他前一場球開轟後，似乎狀況越來越好，今天他在3局敲出右外野安打，4局獲保送，6局再敲出中外野安打建功，8局他在敲出右外野安打。

巨人隊打線靠著先發投手3局上開轟，5局阿部慎之助敲出適時安打，龜井善行轟出3分砲，6局他再轟出2分砲，單場5打點大爆發，巨人目前以7:2領先。