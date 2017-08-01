MLB／運動家賽門滿貫砲轟倒巨人 灣區大戰拔得頭籌NOWnews今日新聞 (2017-08-01 20:02)
奧克蘭運動家隊今日在主場正式迎接鄰近的舊金山巨人隊，展開「灣區大戰」四連戰的一場比賽。本場比賽雙方打擊你來我往，其中運動家游擊手Marcus Semien（賽門）在6局下半從中繼投手George Kontos手中敲出滿貫全壘打，而這關鍵的一轟也幫助運動家隊終場以8:5擊敗巨人隊，拿下灣區大戰的第一場勝利。
稍早剛透過交易送走陣中王牌Sonny Gray的運動家隊，推派菜鳥投手Paul Blackburn擔任先發，雖然他僅用96球投完6.1局，但失掉5分表現並不理想，不過運動家隊打線在巨人隊先發投手Matt Cain僅投完5局失2分就退場的情況下，包含Semien的滿貫全壘打在內，從巨人隊的牛棚投手手上打下6分，也幫助菜鳥Blackburn拿下他職業生涯的第2勝。
灣區大戰的下一戰一樣在奧克蘭主場進行，急欲扳回一城的巨人隊推派出右投手Jeff Samardzija先發，本季他雖然只有5勝11敗，4.85的ERA，但他生涯在奧克蘭面對運動家隊的成績是5勝2敗，防禦率3.15，且在10場先發中最少都投滿7局。運動家隊則是派出近況不錯的左投手Sean Manaea把關，他在最近的13場先發中，拿下7勝2敗，防禦率3.23的成績。
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