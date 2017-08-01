跨聯盟灣區大戰今天正式在奧克蘭運動家隊主場開打，身為當地灣區的球迷這次只能選擇替一邊的球隊加油，內心想必是天人交戰，只不過對於NBA勇士隊球星Klay Thompson（克萊·湯普森）來說就沒這個煩惱，因為他早早就表明自己是運動家隊的粉絲，之前前往中國大陸宣傳時，他也在IG上大方秀出自己的運動家隊球帽。

而運動家隊對決巨人隊的精彩戲碼自然不能讓這位死忠粉絲缺席，因此Thompson有幸在四連戰的第一場比賽擔任開球嘉賓，並在投手丘開球。

三分球是Klay Thompson的拿手絕活，不過從現場的開球影片來看，Thompson的投球也是相當有水準，看著這球精準地投進擔任接捕的Marcus Semien的手套裡，也讓現場球評大讚：「這絕對是好球」，Thompson更是得意地在推特上吹噓說這是他的伸卡球。

Thompson過去在接受媒體專訪時，就曾公開表示運動家隊是他最愛的大聯盟球隊，雖然出身自洛杉磯，而且他的弟弟Trayce Thompson還在道奇隊打球，但顯然這些都無法動搖Thompson對這支球隊的支持，而運動家隊今晚也在他的信心加持下，以8:5拿下比賽的勝利。