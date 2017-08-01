（大成報記者林瑞明/台北報導）全台擁有52家據點的World Gym世界健身俱樂部，品牌穩健成長也長期善盡企業社會責任，持續關懷弱勢團體以及參與愛心公益活動，過去曾透過義賣慈善月曆、聖誕禮盒方式，將超過416萬元的善款捐贈給流浪動物之家、伊甸基金會、心路基金會等公益團體；今年是World Gym在台17年，企業不間斷地持續進行社會公益付出，而為了讓推廣健康運動與慈善公益更加緊密的結合，特別推出「在台17年生日慶 愛心禮盒」，內含World Gym三個月VIP運動會籍和吉祥物阿猩限量公仔，以全台限量765盒，每盒3,000元的公益價進行販售，一開賣即引起民眾搶購此愛心健康好禮，今日(8/1)更特舉辦捐款記者會，正式將銷售所得捐贈給「喜憨兒社會福利基金會」。World Gym台灣區總裁John柯約翰表示：「非常感謝全台民眾的支持，讓我們有機會能幫助喜憨兒職業重建服務計畫，這次World Gym總計捐出新台幣1,980,000元現金，提供喜憨兒及家庭最實質的幫助。另外World Gym正式宣佈明年成立「公益基金會」，提供獎學金、運動補助、偏鄉學童運動協助、殘障運動選手贊助等，希望可以更完善的長期回饋社會。」代言人S.H.E合體出席，攜手World Gym獻愛心！形象正面樂觀也充滿愛心的World Gym代言人S.H.E應邀出席擔任捐款嘉賓，和World Gym台灣區總裁John柯約翰一同捐出善款及宣佈公益基金會的計畫，S.H.E表示：「很開心World Gym在台多年一直持續進行慈善活動及推廣健康生活型態，相信之後成立的公益基金會可以幫助到更多弱勢族群和運動選手，希望每個人都可以養成運動好習慣愈來愈健康、社會充滿愛。」善款助職業重建服務計畫，喜憨兒啦啦隊活潑表演！此次善款將主要用於喜憨兒職業重建服務計畫，啟發憨兒的潛能回歸社會主流，為心智障礙者開創生命的尊嚴與生存的喜悅，項目有支持性就業服務，包含工作媒合、職場輔導及職務再設計；基金會雇用，基金會自行雇用一般薪資之身心障礙者，提供相關就業機會；庇護性就業，設置庇護性職場，包含烘培工場、餐廳、烘培屋，讓有能力意願但無法至一般職場之心智障礙者在此就業。記者會現場特別邀請喜憨兒啦啦隊現身表演，活潑賣力的演出溫暖全場！World Gym身為台灣第一大健身品牌，除了持續拓展據點，對於公益活動更是不遺餘力，不僅定期捐款社團法人台灣關愛之家協會、參與惠明盲校志工服務、籌辦慈善月曆捐款、舉辦愛心有氧派對捐款瑪利亞基金會，這次更特別與喜憨兒基金會合作，就是希望能善盡企業社會責任、幫助弱勢族群、帶領全台民眾一同關心心智障礙者健康，明年成立的公益基金會，更將可以完善的長期回饋社會，幫助更多有需要的人及提供運動選手資源！（圖說：World Gym攜手代言人S.H.E捐款喜憨兒198萬元，宣佈明年成立「公益基金會」回饋社會！）