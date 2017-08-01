World Gym攜手代言人S.H.E捐款喜憨兒198萬元並宣佈明年成立「公益基金會」回饋社會！大成報 (2017-08-01 18:23)
World Gym台灣區總裁John柯約翰表示：「非常感謝全台民眾的支持，讓我
們有機會能幫助喜憨兒職業重建服務計畫，這次World Gym總計捐出新台幣1,980,000元現金，提供喜憨兒及家庭最實質的幫助。另外World Gym正式宣佈明年成立「公益基金會」，提供獎學金、運動補助、偏鄉學童運動協助、殘障運動選手贊助等，希望可以更完善的長期回饋社會。」
代言人S.H.E合體出席，攜手World Gym獻愛心！
形象正面樂觀也充滿愛心的World Gym代言人S.H.E應邀出席擔任捐款嘉賓，和World Gym台灣區總裁John柯約翰一同捐出善款及宣佈公益基金會的計畫，S.H.E表示：「很開心World Gym在台多年一直持續進行慈善活動及推廣健康生活型態，相信之後成立的公益基金會可以幫助到更多弱勢族群和運動選手，希望每個人都可以養成運動好習慣愈來愈健康、社會充滿愛。」
善款助職業重建服務計畫，喜憨兒啦啦隊活潑表演！
此次善款將主要用於喜憨兒職業重建服務計畫，啟發憨兒的潛能回歸社會主流，為心智障礙者開創生命的尊嚴與生存的喜悅，項目有支持性就業服務，包含工作媒合、職場輔導及職務再設計；基金會雇用，基金會自行雇用一般薪資之身心障礙者，提供相關就業機會；庇護性就業，設置庇護性職場，包含烘培工場、餐廳、烘培屋，讓有能力意願但無法至一般職場之心智障礙者在此就業。記者會現場特別邀請喜憨兒啦啦隊現身表演，活潑賣力的演出溫暖全場！
World Gym身為台灣第一大健身品牌，除了持續拓展據點，對於公益活動更是不遺餘力，不僅定期捐款社團法人台灣關愛之家協會、參與惠明盲校志工服務、籌辦慈善月曆捐款、舉辦愛心有氧派對捐款瑪利亞基金會，這次更特別與喜憨兒基金會合作，就是希望能善盡企業社會責任、幫助弱勢族群、帶領全台民眾一同關心心智障礙者健康，明年成立的公益基金會，更將可以完善的長期回饋社會，幫助更多有需要的人及提供運動選手資源！（圖說：World Gym攜手代言人S.H.E捐款喜憨兒198萬元，宣佈明年成立「公益基金會」回饋社會！）
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