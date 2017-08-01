【勁報記者何秀菁／南投報導】臺北世界大學運動會聖火傳遞依「LOVE」路線跑遍臺灣22個縣市，L路線3縣市、O路線4縣市已完成，V路線在經過台東、屏東、高雄市、嘉義縣、雲林、台南市、嘉義市後，8月1日抵達南投，南投站的傳遞以路跑、西式划船、車運等多元化形式進行，全程花費4小時，為單一縣市最長傳遞時間，別具創意與用心。聖火傳遞儀式於下午2時在埔里鎮台灣地理中心碑前舉行，在喜裂克文化藝術團表演原住民迎賓舞後，由臺北火炬手袁叔琪與臺北市文化局局長鍾永豐將聖火火炬交給副縣長陳正昇與南投縣聖火隊，南投聖火隊由曾獲得2004年雅典奧運男子射箭團體銀牌的劉明煌以及U16女壘隊投手陳靖瑜擔任火炬手。傳遞儀式後，南投火炬手從被稱為「台灣之心」的地理中心碑出發，行經埔里酒廠前往魚池鄉，再從臺灣原住民邵族傳說中祖先靈魂安息之處拉魯島旁，以西式划船進行水上傳遞，由香港國際划船錦標賽8人單槳金牌王馨漢擔任火炬手，以8人單槳艇搭配2部4人雙槳艇水上划船護送聖火到水社碼頭；再從水社壩堰堤公園由2010廣州亞運、2014仁川亞運划船銀牌選手汪明輝搭配水里商工划船隊選手以路跑傳遞聖火，至日月潭國家風景區管理處向山遊客中心。南投站最後行程，聖火進入南投市，由陳副縣長、市長宋懷琳、縣議員簡景賢、陳淑惠、簡賜勝以及2010廣州亞運跆拳道金牌選手魏辰洋接續擔任火炬手，在中興棒球隊、同德籃球隊、五育中學排球隊、延和國中跆拳道隊陪跑下，聖火繞行南投市區，最後在縣府前，陳副縣長將象徵愛與和平的火炬交予臺北市聖火隊，圓滿完成長達4小時的南投縣聖火傳遞。陳副縣長表示，世大運第一次在臺灣舉辦，聖火傳遞南投站適逢原住民日，因此用傳統且具代表性的表演歡迎聖火與世大運火炬手，同時也邀請奧運、亞運以及各項比賽選手到現場，展現南投對選手的尊重及對體育運動的重視，相信這次南投站應該是傳遞路線中風景最美的一站，南投透過盛大的傳遞儀式表示對臺北世大運的支持，預祝賽事圓滿順利。代表賽會前哨的聖火傳遞於6月20日在義大利杜林開始，經過10天4個國外城市傳遞後，登上臺灣第一高峰玉山，接著依「LOVE」路線跑遍臺灣22個縣市，最長一條V路線9縣市的傳遞已進行到第8站南投縣，8月2日將到最後1站彰化縣，歡迎大家一起追聖火，給予火炬手鼓舞，目睹聖火火炬風采，感受聖火傳遞現場的熱烈氣氛與運動員精神！