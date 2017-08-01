【大成報記者何秀菁／南投報導】大陸湖南省檢察官協會副會長盧樂雲及所屬常務理事、會員等13人在臺灣海峽兩岸法律交流基金會工作人員陪同下，今天下午14時到臺灣南投地方法院檢察署參訪並舉行座談，受到楊秀蘭檢察長、主任檢察官、檢察官及科室主管等同仁熱烈歡迎。楊檢察長在致詞時對遠道而來的參訪團表達歡迎之意，並介紹與會同仁及檢察署偵查、公訴與執行等相關業務；會中也請張姿倩檢察官就我國檢察官之考試、養成、任用、評鑑、在職培訓等進行介紹，充份展現我國檢察官的法學素養與偵查實力。參訪團盧副會長致詞時介紹與會貴賓，並就大陸的檢察制度與業務進行介紹，參訪團多位成員對我國檢察官的養成與檢察署業務特別感興趣，也對我國檢察體系各項制度與業務提出問題，並充分獲得南投地檢署與會主任檢察官及檢察官詳實的回應。座談會後參訪團在主任檢察官、檢察官及科室主管的陪同解說下，參觀南投地檢署第一偵查庭、單一窗口服務中心、被告提解通道等設施，參訪團成員特別感謝南投地檢署接待團隊熱情招待與解說，盧副會長表示，這是訪台行程中最特別的紀念，也為此行留下一個美麗的印記。