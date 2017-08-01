已故資深藝人豬哥亮的兒子謝順福（右）、女兒謝金晶（左）1日晚間宣布，13日晚間將在基隆擁恆文創園區舉辦「豬哥亮ㄟ永恆歌廳秀」百日追思會，開放民眾自由入場，現場約可容納3000人左右，另外分別在八堵火車站及基隆火車站安排接駁車。中央社記者江佩凌攝 106年8月1日