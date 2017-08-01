中國農業部今天(1日)在網站上表示，內蒙古自治區爆發禽流感疫情，造成3萬5千隻禽鳥感染之後，目前已經撲殺了6萬6,500隻雞。

農業部發布聲明說，在通遼市1處養雞場確診了H5N1的禽流感病毒株之後，已在當地撲殺了1萬5千隻禽鳥。

聲明指出，目前疫情已經獲得控制。

中國上一波禽流感疫情是3月間在湖北省1處養鴨場爆發，撲殺了134隻禽鳥。

這次最新的確診病例是去年入冬以來首次出現的大規模禽流感，而自從去年10月以來，中國已經撲殺了超過24萬隻禽鳥。

此外，自從去年10月以來，中國也有最少281人死於H7N9病毒株。