（中央社記者謝靜雯台北1日綜合報導）中華職棒中信兄弟隊今天正式與新秀岳東華簽約，岳東華代表世大運棒球賽中華隊出賽，身分從業餘球員變成職業球員，出賽保險升級。



岳東華今年選秀首輪被兄弟隊選進，兄弟隊先前公布與岳東華達成合約共識，簽約金新台幣520萬元、月薪10萬元，岳東華打完世大運棒球賽才會加入球隊，因此球團之前沒有與他正式簽約。



此次世大運棒球賽中華隊球員保險合約，若受傷失能，職業球員依月薪理賠，每名球員最高可獲得每月20萬元理賠，最長給付1年，若身故可獲得300萬元理賠，業餘球員因傷失能，將獲保單最低理賠金額每月兩萬元。



此次世大運棒球賽中華隊，除了統一獅隊蘇智傑、Lamigo桃猿隊張閔勛、富邦悍將陳明軒外，另有8名球員在今年季中選秀被選進，若沒完成簽約，保險理賠將比照業餘球員。



經過與大專體總協調，將繳交球員保險相關文件時間延至8月8日，若能在時間內完成簽約，球員保險也將升級。



兄弟今天確定簽下岳東華，參加世大運棒球賽若不幸受傷，理賠金額可達每月10萬元，對球團和球員都更有保障。1060801